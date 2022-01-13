雨水送凉意，未来几天洛阳多分散性阵雨或雷阵雨

今天，晴天到多云，有分散性阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强对流天气，偏西风转偏东风3级左右，气温23℃到33℃。

从今天开始，雨水频添凉意，高温暂时缺席。

中国天气网预计，今天，由于高空冷涡徘徊，我国华北、黄淮等地降水仍频繁，多地还可能伴有强对流天气，我国西南地区因为季风气流的影响，本周也多阵性降水。

气象专家提醒，虽然河北、山东等地雨势减弱，但未来几天雨水仍频繁上线，持续性降水天气致土壤水分趋于饱和，大家需警惕山体滑坡等次生灾害，远离气象灾害风险较高地区。

来看下我市的天气情况。洛阳市气象台根据气象资料分析，未来几天受冷空气扩散和高空冷涡影响，我市多分散性阵雨或雷阵雨，局部地区伴有雷暴大风、短时强降水、冰雹等强对流天气。具体预报如下——

今天，晴天到多云，有分散性阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强对流天气，偏西风转偏东风3级左右，气温23℃到33℃。

明天，多云，有分散性阵雨或雷阵雨，偏东风3级左右，气温24℃到32℃。

7月2日(周六)，阴天有小到中阵雨或雷阵雨，局部大雨，气温23℃到31℃。

7月3日(周日)，阴天有阵雨或雷阵雨，部分地区中雨，气温23℃到30℃。

（洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）