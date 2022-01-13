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八路军豫西抗日独立支队来定指挥部旧址纪念馆开馆
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.30 08:20

　　昨日，在偃师区府店镇来定村，八路军豫西抗日独立支队来定指挥部旧址纪念馆开馆。

　　偃师区府店镇是革命老区，被誉为“红色府店”。78年前，皮定均、徐子荣等老一辈无产阶级革命家在府店镇佛光峪山区开辟豫西抗日根据地，开展了西口孜战斗、佛光峪战斗、碾道湾战斗等一系列可歌可泣的抗日斗争，这里涌现出一位位英勇顽强、不屈不挠的抗日英雄。1944年，来定村曾作为八路军豫西抗日独立支队的指挥部，为抗日根据地建设作出贡献。

　　近年来，府店镇高度重视红色资源的开发利用和保护，建成了许多红色场馆，传承红色基因、赓续红色血脉。自偃师区首届香炉峰红叶节在府店镇去年成功举办后，到“红色府店”体验红色旅游的游客越来越多。来定指挥部旧址纪念馆的建成，为“红色府店”传承革命精神拓展了新空间，为我市红色旅游的发展增添了新亮点。

　　目前，府店镇将红色基因与绿色生态相融合，打造偃师区佛光峪红色小镇乡村振兴旅游示范区，为洛阳乡村振兴贡献力量。(洛报融媒·洛阳网记者 陈占举)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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