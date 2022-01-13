洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

古人也爱吃烧烤

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2022.06.30 08:08

　　炎炎夏日，正是撸串的好时节。入夜，约上三五好友，撸串喝啤酒，不失为一桩美事。

　　烧烤不是现代人的专利，古已有之。古代没有“烧烤”这个词，而是用炙、燔、炮来指代，烧烤食材丰富，吃法更是五花八门。

　　最早的诗歌总集《诗经》，写的是河洛地区的故事，其中就有关于炙的记载。

　　《诗经·瓠(音同户)叶》云：“有兔斯首，炮之燔之。君子有酒，酌言献之。有兔斯首，燔之炙之……有兔斯首，燔之炮之……”描绘了贵族们烤着兔肉饮酒的场景，“一兔三吃”，吃法特别讲究，分别用炮、燔、炙三种烧烤技法烹饪。

　　洛阳是东汉都城所在地，东汉墓出土的画像石资料，就有烧烤饮食风俗的记录。有一《庖厨》画像石，石上有人在案上切肉，旁边有一人在炉上烤肉串。此人左手拿肉串，右手持扇扇火，左边悬挂的是待烤的肉。是不是和现在烧烤摊的场景颇为相似？

　　如今，烧烤是大众饮食，在汉代，烧烤可是公卿贵族的专利，在皇宫里还有专门做烧烤的御厨。

　　史书记载，光武帝时期，陈正负责管理宫中膳食，他和侍候皇上的太监黄门侍郎不睦，黄门侍郎一直想找机会对付他。

　　有一次，陈正进呈御食，烤肉上竟然有一根头发，光武帝刘秀见了勃然大怒，下令处死陈正。

　　临刑前，刘秀问陈正，可还有什么想申辩的？陈正跪在地上，从容不迫地说，臣有三条大罪，理应处死：炭火很旺，能把肉烤焦而头发还在，这是罪一；刀具锋利，去肌截骨，却连一根头发也不能切断，这是罪二；微臣眼神很好，如今臣、丞、庖人三双眼睛，却比不上黄门侍郎的一双眼睛，这是罪三。

　　刘秀听了陈正的申辩，恍然大悟，赦他无罪。这个黄门侍郎，为加害于人，竟然在呈给皇帝的饭菜上做手脚，真是胆大包天。（洛报融媒·洛阳网记者 刘永娟）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
        伊水细煮“中国”味，伊河渡口美食多。洛阳八大汤之一的粉汤，在市区难觅踪迹，在伊滨区的伊河渡早茶街上，...
  • ·隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
  • ·学会这三招，拍夏日荷花
  • ·荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳旅游年票大湾区纪念卡7月1日起发行
  • 洛阳市教育局最新通报！35所民办学校...
  • 洛阳市青年人才公寓累计入住500余名青...
  • 洛阳90后小伙儿开办共享厨房 方便病患...
  • 洛轴“牵手”宜阳 新生产基地今日签约
  • 即日起，通信行程卡取消“星号”标记！
  • 洛阳高温津贴标准上调 用人单位不落实...
  • 正式签约！洛阳建设国家中医（脑病）...
  • 洛阳多家单位获市政府通报表扬
  • 全力打造数字强市！洛阳高质量发展“...
    		•
    百姓呼声
    洛阳常态化免费核酸检测什么时候实施？
    洛新摩托车考场进入验收，即将投入启用
    精彩图片
    壮观！黄河小浪底开闸...
    有书香，能纳凉！城市...
    孟津区朱寨村：环境整...
    夏至景美 荷塘觅凉【高...
    精彩热帖

    大运河文化之旅

    夏荷与紫薇

    沿黄公路

    大花萱草 艳丽开放
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605