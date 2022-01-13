炎炎夏日，正是撸串的好时节。入夜，约上三五好友，撸串喝啤酒，不失为一桩美事。

炎炎夏日，正是撸串的好时节。入夜，约上三五好友，撸串喝啤酒，不失为一桩美事。

烧烤不是现代人的专利，古已有之。古代没有“烧烤”这个词，而是用炙、燔、炮来指代，烧烤食材丰富，吃法更是五花八门。

最早的诗歌总集《诗经》，写的是河洛地区的故事，其中就有关于炙的记载。

《诗经·瓠(音同户)叶》云：“有兔斯首，炮之燔之。君子有酒，酌言献之。有兔斯首，燔之炙之……有兔斯首，燔之炮之……”描绘了贵族们烤着兔肉饮酒的场景，“一兔三吃”，吃法特别讲究，分别用炮、燔、炙三种烧烤技法烹饪。

洛阳是东汉都城所在地，东汉墓出土的画像石资料，就有烧烤饮食风俗的记录。有一《庖厨》画像石，石上有人在案上切肉，旁边有一人在炉上烤肉串。此人左手拿肉串，右手持扇扇火，左边悬挂的是待烤的肉。是不是和现在烧烤摊的场景颇为相似？

如今，烧烤是大众饮食，在汉代，烧烤可是公卿贵族的专利，在皇宫里还有专门做烧烤的御厨。

史书记载，光武帝时期，陈正负责管理宫中膳食，他和侍候皇上的太监黄门侍郎不睦，黄门侍郎一直想找机会对付他。

有一次，陈正进呈御食，烤肉上竟然有一根头发，光武帝刘秀见了勃然大怒，下令处死陈正。

临刑前，刘秀问陈正，可还有什么想申辩的？陈正跪在地上，从容不迫地说，臣有三条大罪，理应处死：炭火很旺，能把肉烤焦而头发还在，这是罪一；刀具锋利，去肌截骨，却连一根头发也不能切断，这是罪二；微臣眼神很好，如今臣、丞、庖人三双眼睛，却比不上黄门侍郎的一双眼睛，这是罪三。

刘秀听了陈正的申辩，恍然大悟，赦他无罪。这个黄门侍郎，为加害于人，竟然在呈给皇帝的饭菜上做手脚，真是胆大包天。（洛报融媒·洛阳网记者 刘永娟）