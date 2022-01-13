赵娘子的套路你服不服（趣说《梦华录》）

在热播古装剧《梦华录》里，赵盼儿和两个好姐妹进了东京城，先开茶坊，后开酒楼，生意做得风生水起。

在热播古装剧《梦华录》里，赵盼儿和两个好姐妹进了东京城，先开茶坊，后开酒楼，生意做得风生水起。

北宋娱乐餐饮业发达，尤其是东京汴梁(今开封)、西京洛阳这种一线城市，酒楼、茶坊林立，勾栏瓦舍遍地，繁花迷人眼。

赵盼儿聪慧过人，招揽生意的本事一套一套的，很快就在竞争激烈的餐饮业站稳了脚跟。

赵娘子很有套路

有道是“自古深情留不住，唯有套路得人心”。赵盼儿深谙生意之道，为了给半遮面茶坊吸引人气，她花样百出：拜托伙计何四当托儿拉客，限量供应茶点搞“饥饿营销”，让闺蜜宋引章在雅间弹琵琶暖场引客……

这一套组合拳打得很漂亮，同行拼不过她、搞不垮她，只能眼红地看着半遮面茶坊门庭若市、日进斗金。

其实，赵盼儿的这些套路，在宋朝的勾栏瓦舍很常见，她只是比别人玩得更灵活一些罢了。

勾栏瓦舍也叫勾栏瓦肆、瓦子乐棚，相当于现代的酒吧、歌舞厅、小剧院，是宋元时期的主要娱乐场所。人们可以在这些地方喝酒、打牌、听曲、看戏，“来时瓦合，去时瓦解”，寻欢而来，乘兴而去。

古籍《东京梦华录》里说，东京城里规模大、生意好的酒楼，兼有勾栏瓦舍，内有常驻歌手、杂耍艺人、相扑手等表演团队，三教九流云集，热闹非凡。

在茶坊内弹琵琶的宋引章，有点儿像勾栏瓦舍里的引客。引客是负责吸引客人、招揽生意的。北宋引客多是青春靓丽的女子，她们或唱歌跳舞，或秀杂耍技艺，或扮演角色，与客人热情互动，活跃现场气氛，吸引大伙儿掏钱消费。

宋引章乃东京教坊琵琶色教头，弹琵琶的技艺一流，有她当引客镇场子，半遮面茶坊的格调一下子就高雅了不少。

北宋的“综艺大舞台”

教坊琵琶色教头只有一个，不是所有的茶坊、酒楼、勾栏瓦舍都能请到宋引章这样的“网红艺人”。好在京城人才多，除了听琵琶，还有很多精彩的娱乐项目，比如观看女相扑手摔跤。

半遮面茶坊比较雅致，品茶时听琵琶，相得益彰；看女相扑手摔跤，则比较适合大口吃肉、大碗喝酒的场所。

相扑就是摔跤，在宋朝风靡河洛地区。史载，汴梁、洛阳常常举办相扑比赛，男子相扑、女子相扑、男女混合相扑一应俱全。

女相扑手也算是引客，勾栏瓦舍生意不景气的时候，只要请她们登台表演摔跤，就能吸引一大票观众掏钱入场。

古代“体育界”有特别规定，相扑手须袒露身体，比赛时还要擂鼓助兴。你想啊，在着装保守的封建社会，女相扑手露胳膊露腿，穿着清凉，在台上激烈搏击，那场面多刺激！大伙儿平日里难得饱此眼福，自然争相观看，赶都赶不走。

女相扑手的出场费很可观，“钱”途不错，所以北宋坊间涌现了一大批女相扑竞技高手，比较出名的有“赛关索”“嚣三娘”“黑四姐”。只要她们登台，三教九流纷至沓来，叫喊声、嬉笑声震天响，生意想不火都难。

就连宋仁宗也爱看女子相扑比赛。听说宣德门广场上有女子相扑表演，他兴致勃勃地领着妃子们登楼观看，看完了还给女相扑运动员发奖品，鼓励她们再接再厉。

大臣司马光听闻此事，认为皇帝此举有伤风化，专门上书《论上元令妇人相扑状》，批评皇帝私生活不检点，劝他注意形象。

司马光生活朴素，严谨保守，晚年在洛阳深居简出，编著《资治通鉴》。他的道德感极强，一生只守着妻子一人，对美女不感兴趣，对各种综艺表演似乎也不太感冒。

在奏疏中，他说女相扑手穿着暴露，哗众取宠，表演低俗，宋仁宗身为天子，“使妇人裸戏于前”，伤风败俗。

这话说得很重，估计宋仁宗看到奏疏后心里不会太舒服。司马光才不管那么多，他甚至强烈建议禁止女相扑手当众表演。

虽然司马光德高望重，是京城里的大腕儿，说话很有分量，但这次好像不太管用，女相扑手依然在汴梁、洛阳的“综艺大舞台”上热热闹闹地表演着——老百姓整日忙生计，没工夫计较雅不雅，开心就好。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）