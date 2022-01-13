正式签约！洛阳建设国家中医（脑病）区域医疗中心迈入新阶段

6月29日上午，河南省人民政府与北京中医药大学东直门医院举行线上签约仪式，正式签署《合作共建国家中医(脑病)区域医疗中心协议》。此次签约，标志着洛阳建设国家中医(脑病)区域医疗中心迈入新阶段。

6月29日上午，河南省人民政府与北京中医药大学东直门医院举行线上签约仪式，正式签署《合作共建国家中医(脑病)区域医疗中心协议》。此次签约，标志着洛阳建设国家中医(脑病)区域医疗中心迈入新阶段。

当天签约仪式以云会议形式进行，在北京、郑州设立分会场。河南省与北京签约合作建设国家中医(骨伤)区域医疗中心和国家中医(脑病)区域医疗中心，通过技术、管理和品牌“三个平移”，带动河南省中医药医疗水平提质增效，将为我省中医药事业高质量发展注入强大的动力与活力。

国家区域医疗中心是加强医疗服务体系供给侧改革，进一步完善区域优质医疗资源配置，促进医疗服务同质化，助力分级诊疗制度的重要举措。签约仪式上，对于落地洛阳的国家中医(脑病)区域医疗中心，河南省人民政府与国家中医药管理局表示将全力做好服务保障，落实各项合作措施，推动双方合作取得丰硕成果，造福广大百姓。

据介绍，签约一方北京中医药大学东直门医院，是一所集医疗、教学、科研于一体的大型综合性三级甲等中医院，是首批全国示范中医院，作为国家区域医疗中心输出医院，有着优质的医疗资源。2021年8月，以北京中医药大学东直门医院为输出医院、洛阳市中医院为依托医院之一，我市启动申报国家中医(脑病)区域医疗中心项目。

此次签约，标志着洛阳优化医疗卫生服务体系、促进医疗资源合理配置再上新台阶，对于打造中西部地区医疗高地、提升区域医疗服务保障能力、减少患者异地就医有着重大意义，将为洛阳加快“建强副中心 形成增长极”提供健康保障。下一步，我市将全力推动相关政策和配套措施的落实，切实保障区域医疗中心各项建设工作稳步开展。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 耿梅）