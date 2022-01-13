洛阳多家单位获市政府通报表扬

29日，洛阳市印发通报，对全市获得2021年度国务院督查激励的单位予以通报表扬。 29日，洛阳市印发通报，对全市获得2021年度国务院督查激励的单位予以通报表扬。 通报指出，为进一步强化正向激励，更好地调动各级各部门竞相发展的积极性，引导全市上下进一步凝心聚力、务实重干，促进形成担当作为、干事创业的良好局面，洛阳市政府决定对获得2021年度国务院督查激励的单位予以表扬，具体包括： 对洛阳市工信局及相关负责人给予记功奖励，对洛阳市工信局发放经费奖励； 对在洛阳市建设信息基础设施、推进产业数字化、加快工业互联网创新发展、促进网络与数据安全能力建设工作中作出突出贡献的中国移动通信集团河南有限公司洛阳分公司、中国联合网络通信有限公司洛阳市分公司、中国电信股份有限公司洛阳分公司、中国铁塔股份有限公司洛阳市分公司予以通报表扬。 通报表示，希望受到表扬的单位珍惜荣誉，再接再厉，不断取得新的更大成绩，全市各级各部门要以先进为榜样，抢抓机遇、改革创新、主动作为，为建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌作出新的更大贡献。 根据月初发布的《关于对2021年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以督查激励的通报》(国办发〔2022〕21号)，洛阳市获得国务院“建设信息基础设施、推进产业数字化、加快工业互联网创新发展、促进网络与数据安全能力建设等工作成效明显的地方”督查激励，此次系洛阳市工信系统连续第四年荣获国务院督查激励，实现了国务院督查激励工信领域的“大满贯”。后续工信部将在申报中国软件名城(园)、网络安全技术应用试点示范、工业互联网试点示范等工作中，给予洛阳市优先支持和资金倾斜。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 李航）