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全力打造数字强市！洛阳高质量发展“数字引擎”动力越发强劲
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.29 19:22
洛阳农业大数据智慧中心

　　优先申报中国软件名城(园)，在网络安全技术应用试点示范、工业互联网试点示范评选中获得优先支持——当前，逐步落地的一系列政策红利，正在为洛阳重振辉煌新征程注入强大动力。

　　红利来自国家层面的再次“点赞”。

　　根据本月发布的国务院办公厅通报，洛阳成功入选2021年度“建设信息基础设施、推进产业数字化、加快工业互联网创新发展、促进网络与数据安全能力建设等工作成效明显的地方”。加上此前连续三年入选国家工业稳增长和转型升级成效明显市，洛阳已连续第四年荣获国务院工信领域督查激励，并实现该领域“大满贯”成就。

　　一连串成绩与数据，折射出全市高质量建设数字强市的发展轨迹——

　　成功入选国家IPv6技术创新和融合应用综合试点城市，获批建设全国第十七个国际互联网数据专用通道；建成全国第20个、全省首个工业互联网标识解析二级节点，矿山装备、现代农业装备工业互联网平台入选国家工业互联网试点示范；打造全球首个5G+智慧矿山，研发国内首台5G+氢燃料无人驾驶智能拖拉机……

　　去年以来，以“能力作风建设年”为契机，洛阳围绕全方位建设数字强市总体目标，不断加快构建数字基础设施、数字核心产业、数字融合应用、数字治理能力、数字生态体系“五位一体”发展格局，推动引领经济高质量发展的“数字引擎”动力越发强劲。

　　加强顶层政策制度设计，汇聚数字转型“硬支撑”。全市迄今已建立涵盖数字基础设施建设等五大领域的重点项目库和任务台账，通过构建“1+3+N”产业数字化政策体系，形成了信息基础设施规模质量持续提升、核心产业发展不断壮大、融合应用成效凸显、企业活力显著增强的发展局面。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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