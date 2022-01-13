毕业即上岗！洛阳一社区为居民开展烹饪、民宿运营等定制化培训【视频】

29日，位于洛阳市涧西区三岔口社区的山水隐庐·水云涧微度假综合体项目进入试营业阶段。随着游客人数的增多，背靠该景区、正大力发展乡村经济的三岔口社区也热闹了起来。

29日，位于洛阳市涧西区三岔口社区的山水隐庐·水云涧微度假综合体项目进入试营业阶段。随着游客人数的增多，背靠该景区、正大力发展乡村经济的三岔口社区也热闹了起来。

一大早，34岁的社区居民赵慧就来到了位于社区新时代文明实践活动广场的乡村大食堂——在经过近一个月的专项烹饪培训后，接下来，她将在这里掌勺，以社区自产的绿色食品为主材，将“三岔口风味”的地道农家菜端上五湖四海游客的餐桌。在这之前，赵慧是一名全职妈妈，久未与社会接触的她，一度迷茫自己是否还能找到合适的工作。

“多亏有社区的帮助。”赵慧说，5月起，社区党委就在辖区内招募了40多名和她一样有实际困难和工作需求的居民参加烹饪技能培训，并承诺他们只要通过考核，就能与乡村大食堂“签约”成为厨师班成员，“离家这么近的好工作，还能去哪儿找！”

三岔口社区党委书记赵艳艳介绍，为拉动居民就业、帮助居民增加收入，在山水隐庐·水云涧微度假综合体项目实施过程中，社区党委就立足社区新时代文明实践站，开展过数十场不同类别的技能培训志愿服务活动，内容包含烹饪、民宿运营、旅游服务等。与此同时，社区还积极与该旅游项目对接，为居民拓宽就业领域，待该项目正式运营后，预计将为三岔口社区居民提供超过100个就业岗位，“在鼓励居民就业、创业的基础上，我们还将开办了乡村大食堂集体经济产业，这部分收入将在年底以分红形式发给居民。”

乡村旅游是乡村振兴的金钥匙。据悉，山水隐庐·水云涧微度假综合体是拥有星空露营帐篷基地、霍比特网红民宿、无边泳池、婚礼草坪等多业态的河洛农创生活网红“打卡地”。该项目相关负责人表示，该项目旨在打造我市乡村旅游新名片，同时盘活本地劳动力资源，助推全域旅游新发展。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 丁庆春 文/图/视频）