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“业态+”赋能，涧西区将打造多个新时代文明实践精品阵地【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.29 17:54

　　今天一早，涧西区长安路街道长二社区居民胡莹鑫在将8岁的儿子送去学校后，来到了长二社区新时代文明实践站。距离自己上课的时间还早，她在新时代文明实践站内的“十二咖”咖啡屋点了杯咖啡，从书架上随手取下一本书，又找了个舒服的角落，享受这静谧一刻。

　　“这样的机会对我来说特别珍贵。”胡莹鑫说，她今年34岁，是一名全职宝妈，也是长二社区新时代文明实践站就业创业技能培训中心营养师课程的一名学员，接下来，还希望尝试同样开设在这里的电商直播课程，“上课地点就在家门口，课程还是免费的，我想多学点儿东西为重入职场做准备。”在长二社区新时代文明实践站，像胡莹鑫一样的青年学员居民还有很多。

青年新业态入驻新时代文明实践站

　　今年5月，长二社区新时代文明实践站升级提质完成，在学雷锋志愿服务站、文体活动室等新时代文明实践站传统功能区设置的基础上，引入了“十二咖”咖啡屋、新华书店等新业态模式，同时以“志愿红”形式开办就业创业技能培训中心，积极对接如辖区N9青年直播(电商)产业社区等社会资源，并与区人社局等文明单位开展深度合作，目前已有电商直播、营养师培训等十余类课程入驻该培训中心，培训课程惠及超2000名社区居民。

　　涧西区文明办相关负责人介绍，目前，涧西区已建成一批如长二社区新时代文明实践站、鸿运小区新时代文明实践点等的精品阵地，接下来，还将持续提升打造完成3个以上精品示范社区，含重二社区、大所社区、寺沟社区等。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频 通讯员 丁庆春）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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