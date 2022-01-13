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叮咚！快递小哥收到一份“清凉”快递
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.29 17:54

　　“感谢工会的关爱，让我们在酷暑难耐的日子，感受到一份清凉。”29日上午，顺丰速运古城路营业点的快递员收到了一份“清凉”快递，洛阳市总工会为快递小哥们送来了西瓜、饮料、毛巾等防暑降温慰问品。

　　热！“情”不减。今年，洛阳市总工会“送清凉”活动深入企业一线、交警岗亭、重点工程工地等，对高温高空露天作业行业、重点工程建设项目、危险化学品储运等一线职工开展走访慰问，快递小哥、外卖小哥等新就业形态劳动者成为特别关爱对象。

　　此外，洛阳市总工会在市工人文化宫、市职工活动中心等地继续开设爱心冰柜，免费为户外劳动者供应冷饮，“送清凉”活动将持续至8月底。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 实习生 周阳 通讯员 任旭东)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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