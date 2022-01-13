暑假校外培训机构可以开设线上学科培训吗？洛阳市教育局最新回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：现在有教育培训机构开始收取暑假学生上课费用，请问今年暑假期间，校外培训机构可以开设线上学科培训吗？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：现在有教育培训机构开始收取暑假学生上课费用，请问今年暑假期间，校外培训机构可以开设线上学科培训吗？

洛阳市教育局回复：按照《中华人民共和国未成年人保护法》有关规定和国家“双减”政策要求，校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训。学科类培训时间不得与中小学校教学时间相冲突；线下培训结束时间不得晚于20时30分，线上培训结束时间不得晚于21时，线上培训要注重保护学生视力，每课时不超过30分钟，课程间隔不少于10分钟。

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