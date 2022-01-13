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洛轴“牵手”宜阳 新生产基地今日签约
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.29 11:09

 

　　今日上午，宜阳县人民政府与洛阳LYC轴承有限公司正式签约，洛轴宜阳生产基地项目落户，为该县主导产业格局再添重量级动力源。

　　据悉，该项目生产基地、研究院选址宜阳县先进制造业开发区，预算总投资约42亿元，计划建设周期为2022年12月至2025年12月。

　　项目拟建设集科研、办公、生产、生活等功能为一体的智能化生产基地，对洛轴现有的国家级创新、技术、人才、中试中心项目，新能源配套用高端轴承智能化技术改造项目，轨道交通车辆轴承技术改造项目，重工装备高端轴承技术改造项目，汽车轴承智能化生产技术改造项目，高端通用轴承技术改造项目等六大成品轴承生产板块及相关零配件生产在宜阳县进行布局，并建设国家级产业和技术创新中心，轴承行业高层次人才交流及培训中心、高端轴承中试与成果转化中心。

　　近年，围绕洛阳市产业发展“136”工作举措，宜阳明确了航空装备、高端轴承和休闲食品三大主导产业，聚焦引进一批龙头企业、补链企业、优质项目，设立“四方驻地招商”，宜阳的“朋友圈”越做越大，形成了“政务服务优、资源配置佳、投资回报高”的宜阳招商口碑，先后引进航空产业智创园、科创园、九创产业园、福通创新创业工场等一批大项目好项目。2021年，56个省市县重点项目完成投资216亿元，盘活工业低效用地1904亩、闲置厂房和办公楼6.3万平方米。以洛阳环都市区先进制造业产业带为平台，形成滚动培育、梯次跟进、接续突破的良性循环。目前，先进制造业开发区入园企业246家，推动关联产业、上下游配套企业和高端要素加速集聚并向中高端迈进，县域经济发展的基础更稳、质量更高、动能更足。

　　据了解，洛轴宜阳生产基地项目全部建成投产后，将通过延链、补链、强链，打造技术领先、在国际具有重要影响力的高端轴承产业集群，为宜阳初步形成航空装备、高端轴承和休闲食品3个百亿级产业集群和50亿级新材料产业集群，构建现代化产业体系，为洛阳市建设产业链完备的全国轴承研发生产基地和国际重要的轴承供应中心，提供强劲动力。(洛报融媒·洛阳网见习记者 史佳于)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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