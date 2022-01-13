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义务教育阶段学生如何办理转学？洛阳市教育局回复
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.29 18:01

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：孩子户籍是本地的，但一直在外省读书，现在读八年级，想转回户籍地上学，需要办理什么手续？

　　洛阳市教育局回复：义务教育阶段需要办理转学的学生，由其父母或者其他法定监护人自行联系转入学校，获得转入、转出学校同意后，到转出学校打印学生学籍基本信息表，加盖转出学校公章后递交给转入学校。转入学校应及时在学籍系统内提出转学申请并上传学生学籍基本信息表及说明转学原因的证明材料(家庭迁移户口等)，双方学校及其学籍主管部门审核后在网上完成。其中，不同学制省份间办理义务教育跨省转学业务时，应按照1一9年级进行对应，不得变更就读年级。

　　点击查看原帖
[ 责任编辑：唐好优 ]
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