【地评线】河声：面对传说中的“大灰狼”，我不上你的当

全媒体时代，人人都有麦克风。

全媒体时代，人人都有麦克风。互联网已经融入人们生产生活日常，群众反映诉求的途径有了更多选择。随着人民群众的权利意识、公平意识、民主意识、法治意识的不断增强，部分群众通过互联网表达诉求的方式也更加活跃，解决诉求的期待日趋强烈。通过网络途径理性表达自己合法合规合理诉求，对于广大网民来说是完全正当的和必要的。但在此过程中，也要谨防自己的热切期盼和强烈诉求被不良自媒体利用、带偏、裹挟，成为他们引流的工具、蹭取热点的佐料。毕竟，问题的真正解决，还要从线下实际出发，行走在法治的轨道上，而不是靠“键盘侠”们指手画脚，更指望不上那些意在引流的“网络水军”和自媒体。

“网络水军”就像小朋友在儿歌中唱的“大灰狼”，要的是流量，追求的是一己之利，不会真正为网民的利益着想。社会各界对“网络水军”之行径反映强烈，群众报案举报、新闻媒体报道、“两会”建议提案等不断聚焦关注相关突出问题。6月26日起，公安部网络安全保卫局在全国范围内启动为期6个月的依法打击整治“网络水军”专项工作，进一步遏制“网络水军”及相关黑灰产业的滋生蔓延趋势，切实维护网络生态和广大人民群众合法权益。可见，“网络水军”的危害不容小觑，理应引起公众高度警惕。

近年来，全国公安机关网安部门深入推进“净网”系列专项行动，持续对“网络水军”相关违法犯罪活动依法开展侦查打击，取得了初步成效。近3年，就侦办相关案件600余起，抓获犯罪嫌疑人4000余名。但是，由于受“流量经济”“粉丝经济”等因素影响，“网络水军”相关违法犯罪活动仍然屡打不绝、屡禁不止。一些“网络水军”为养号谋利，时不时发布违法有害信息“造热点”“蹭热点”，企图操控或扰乱网上舆论，侵害群众合法权益，破坏社会管理秩序。

互联网不是舆论“飞地”、法治“真空”，营造清朗的网络生态环境，要“破”“立”并举，对症下药，依法治理。网民作为网络空间的细胞，更应该发挥主体作用，积极协作、主动配合，自觉抵制歪理邪说，投诉和举报造谣传谣等不法行为以及网络有害信息，最大限度压缩有害内容的生存空间，为维护良好网络生态环境提供最坚实的托底保障。

群众利益无小事，互联网已经成为党和政府密切联系群众的重要载体。习近平总书记指出“领导干部要学网、懂网、用网，了解群众所思所愿，收集好想法好建议，积极回应网民关切。”有关部门应在依法依规的前提下在线下切实推动问题解决，同时在线上积极回应社会关切，主动走好网上群众路线；同时，社会公众也要依法依规合理表达诉求，警惕“网络水军”的搅浑水、蹭流量、带节奏。遇到“传说中的大灰狼”，人人“不上你的当”，才是符合公众利益的理性选择。(张全林)④