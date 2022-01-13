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洛阳旅游年票大湾区纪念卡7月1日起发行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.29 10:29

　　29日，记者从洛阳市文化广电和旅游局获悉，洛阳旅游年票将面向粤港澳大湾区(以下简称“大湾区”)发行洛阳旅游年票大湾区纪念卡，发行价格为71元，自2022年7月1日起开放办理，大湾区居民办理后可在一年内免门票畅游洛阳旅游年票景区。

　　洛阳旅游年票是洛阳市推出的一项文旅惠民举措，目前仅针对洛阳市和洛阳周边相关地市发行，共包含52家景区，门票总价值2683元，发行价为90元。

　　洛阳旅游年票大湾区纪念卡是洛阳旅游年票首次向省外区域发行，发行区域包括香港特别行政区、澳门特别行政区和广东省广州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、东莞市、中山市、江门市、肇庆市。洛阳旅游年票大湾区纪念卡主要通过电子卡形式发放，以上区域城市居民可通过线上渠道进行办理。

　　具体办理流程为：关注“洛阳旅游”公众号；点击右下角“年票指南”中的“年票办理”选择大湾区纪念卡购买入口；提交个人信息进行实名认证、人脸比对(香港特别行政区和澳门特别行政区居民另需填写个人姓名、性别、身份证号码和联系电话)；点击“年票购买”付款购买；点击“我的”选择“我的年票”即可查看电子年票二维码。

　　大湾区居民办理成功后，自年票生效之日起一年内持本人身份证和电子年票(二维码)可到洛阳旅游年票景区(点)参观、游览(每个景区每天限用一次，不含园中园、景区内娱乐设施及讲解、导游、索道等其他收费项目)。

　　洛阳市文化广电和旅游局相关负责人表示，今年是香港回归祖国25周年，也是粤港澳大湾区成立5周年。此次发行洛阳旅游年票大湾区纪念卡，旨在加强区域联合和资源共享，传承弘扬黄河文化，彰显河洛文旅特色，热忱欢迎大湾区游客来洛阳赴一场“诗和远方”的约会。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李雅娟)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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