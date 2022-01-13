6年不断！洛阳这个社区坚持给老人送“清凉礼物”【视频】

一到夏天，洛阳市涧西区重庆路办事处重庆路一社区的高龄老人，总能收到一份“清凉礼物”：画着各种图案的特色团扇。这个由社区和党员志愿者共同发起的爱心行动，已经坚持了6年。

一到夏天，洛阳市涧西区重庆路办事处重庆路一社 区的高龄老人，总能收到一份“清凉礼物”：画着各种图案的特色团扇。这个由社区和党员志愿者共同发起的爱心行动，已经坚持了6年。

28日上午，位于重庆路一社区党群服务中心二楼的和谐书画院里，82岁的吕鸿培和79岁的王怀凤早早就忙活开了。“我再添几个莲蓬吧，看着更饱满一些。”王怀凤拿起一把扇子仔细端详着，上面是自己刚画好的荷叶图案。“可以啊，等会儿再画一幅牡丹吧，老伙计们都喜欢。”吕鸿培一边应和着，一边在已经完工的扇面上题写“健康长寿”“幸福满门”等祝福语。