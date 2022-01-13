社保身份转换，对退休有啥影响

近日，今年75岁的市民高女士因女儿中年就业问题喜忧参半：喜的是，女儿有了正式的工作单位，从灵活就业人员社保变为企业职工社保；忧的是，两重“身份”的变化，日后会对女儿退休有影响吗？

近日，今年75岁的市民高女士因女儿中年就业问题喜忧参半：喜的是，女儿有了正式的工作单位，从灵活就业人员社保变为企业职工社保；忧的是，两重“身份”的变化，日后会对女儿退休有影响吗？

高女士说，她的女儿今年44岁，2003年至2018年，一直按照灵活就业人员缴纳相关社保费用。2019年，女儿在一家单位上班后转为企业职工社保。“女儿已经缴纳了15年灵活就业人员养老金，现在变成企业职工了，将来她按照什么身份退休？过去的15年还算不算工龄？”高女士问。

对此，市社保中心参保登记科负责人表示，这种情况一般对退休年龄有影响。

该负责人说，按照国家有关政策规定，企业女职工法定退休年龄为50周岁，女性灵活就业人员退休年龄为55周岁。若高女士的女儿此后一直缴纳企业职工基本养老保险，则可在50周岁时按企业职工办理退休。

至于企业职工基本养老保险待遇，其一般包含过渡性养老金、基础养老金和个人账户养老金，主要看相关缴费基数，原则上为长缴长得，多缴多得。对于灵活就业人员养老金转为企业职工基本养老金的情况，灵活就业人员实际缴费也累计计算。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜）