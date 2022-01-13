市招生考试中心公益讲座走进洛阳理工附中

昨日，市招生考试中心高考志愿填报咨询会在洛阳理工学院附中举行，该中心主任安林青带领20名工作人员，与家长、考生面对面交流。

昨日，市招生考试中心高考志愿填报咨询会在洛阳理工学院附中举行，该中心主任安林青带领20名工作人员，与家长、考生面对面交流。 昨日，市招生考试中心高考志愿填报咨询会在洛阳理工学院附中举行，该中心主任安林青带领20名工作人员，与家长、考生面对面交流。 市招生考试中心普招科科长高冰南进行讲座，介绍了今年高考政策的五大变化，讲解了普通类、艺术类考生选学校、填报志愿的方法，并作出相关提醒。 1.志愿填报要及时，最好在半小时内完成，学校代码等相关信息，提前写在纸上，选择好以后，进行网上填报。做到“头一天填报，第二天检查”，避免因网络问题造成填报失误。 2.关注提前批和征集志愿的时间、内容，有机会的时候抓住机会，提高自身志愿档次。 3.被录取后，应履行志愿约定，以免造成指标浪费，不履行约定者，将被记入诚信档案，影响第二年高考填报志愿的数量。 4.妥善保管考生身份证、准考证等个人证件，去高校报到时，需要提供。 讲座之后，安林青及工作人员与家长、考生一对一交流，面对面解答志愿填报中的困惑。 安林青说，接下来，高考志愿填报咨询会将走进更多高中，进行公益服务。（洛报融媒·洛阳网记者 杨寒冰 汪翔 见习记者 张新悦 文/图）