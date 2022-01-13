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以案释法：妻子以已故丈夫名义购福利房，属夫妻共同财产吗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.29 08:29

　　妻子以已故丈夫名义购买了丈夫生前所在单位的福利房，她去世后，4名子女因对她的遗嘱理解不同，就这处房产继承问题产生争议。日前，记者到西工区人民法院对此案进行了采访。

　　4名子女因房产继承起纠纷

　　我市一家企业职工梁某于20世纪70年代去世。2001年，梁某妻子范某以梁某的名义，购买了这家企业的福利房。

　　梁某和范某有4名子女，分别是长女梁某4、次女梁某3、长子梁某2、次子梁某1。范某2012年7月去世后，这处房产一直由次子梁某1实际占有使用。

　　多年后，梁某1等兄弟姐妹4人因房产继承问题发生诉讼，梁某1起诉称：2011年8月母亲范某写下遗嘱，明确范某由梁某1养老送终，本案争讼房屋归梁某1所有，3名被告梁某2、梁某3、梁某4均同意放弃房屋的所有权。梁某1多次要求3名被告配合办理过户，但3名被告均以各种理由拒绝。梁某1认为3名被告拒不配合过户的行为已严重侵害了其合法权益，请求法院依法判决3名被告配合其办理涉案房产过户手续。

　　被告要求继承房产中属于父亲的份额

　　梁某2、梁某3、梁某4辩称，涉案房产是父亲梁某生前单位分给父亲的，现在还在父亲名下登记着，应是父母的共同财产。根据母亲的遗嘱，梁某1只能继承母亲的份额，不能继承父亲的份额。

　　3名被告称，父亲梁某去世后，梁某4将弟弟、妹妹扶养成家后，又一直照顾母亲范某。2011年，梁某4家中有事，梁某1提出照顾母亲，但是要继承房产，当时3名被告没有异议。梁某1照顾期间，范某4次住院都是3名被告在照顾，梁某1没有尽到赡养义务。3名被告要求继承房产中属于父亲的份额，以及房产被原告出租9年间产生收益的相应份额。

　　庭审中，梁某4辩称，母亲范某遗嘱是梁某1当年借3名被告大致同意由其赡养母亲可索要房产之机，精心制作的“遗嘱与协议共同体”，诱迫3名被告签字生效。母亲与3名被告共同生活长达23年，交由梁某1照顾不足一年就离世，房子所有权全部归梁某1所有有失公平。

　　夫妻关系终止后，一方使用另一方名义所购福利房视为个人财产

　　西工区人民法院审理认为，遗产是自然人死亡时遗留的个人合法财产。法律规定夫妻在婚姻关系存续期间所取得的财产属夫妻共同财产，存续期间始于结婚登记，终结于配偶一方或双方死亡或者办理离婚登记。在夫妻一方死亡后，夫妻关系因一方死亡而自然终止，另一方在购买福利房时，即使使用了已故配偶的工龄优惠补贴，因房产并非夫妻关系存续期间购买取得，故不宜认定为夫妻共同财产，应视为个人财产。

　　本案中涉案房产购买时梁某已去世多年，虽登记产权人为梁某，但实际产权人应为范某。范某在购买涉案房产时享受梁某的工龄补贴，该工龄补贴可转化为具体的财产性权益，可通过折算购房款的形式予以确认属于梁某的遗产，但该财产性权益依附于涉案房产之上。

　　继承从被继承人死亡时开始。继承开始后，按照法定继承办理；有遗嘱的，按照遗嘱继承或者遗赠办理；有遗赠扶养协议的，按照协议处理。

　　法官表示，本案中，梁某1及3名被告为梁某、范某的第一顺位继承人。梁某1持有范某生前所立遗嘱，该遗嘱中，范某明确表示涉案房产由梁某1一人继承；另一方面范某及原告、被告5人达成协议，3名被告表示放弃涉案房产，归梁某1享有。对于3名被告“涉案房产属于母亲的份额同意遗嘱继承，属于父亲的份额还应法定继承”的辩称，根据遗嘱中“其他兄妹3人都同意放弃此处房产，归梁某1享有”的协议内容，说明3名被告的意思表示不仅同意范某的遗嘱安排，且对整个房产放弃权利，包括依附于房产之上的梁某的遗产即工龄补贴。

　　最终，法院依法判决涉案房产由梁某1一人继承，3名被告协助梁某1办理上述房产的过户手续。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 吴可征）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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