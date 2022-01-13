洛阳召开生物疫苗产业集群建设动员会

昨日，结合全市“重点产业集群”高质量发展专题研修班生物疫苗产业专题讲座，我市召开生物疫苗产业集群建设动员会。

昨日，结合全市“重点产业集群”高质量发展专题研修班生物疫苗产业专题讲座，我市召开生物疫苗产业集群建设动员会。

为更好促进全市生物疫苗产业集群发展，此次动员会提出了我市发展生物疫苗产业的主要抓手，即创新为本、招商为要、项目为王、企业为大、合作为翼，并对全市生物疫苗产业集群推进工作机制进行部署。

会议透露，我市后续将成立工作专班，建立“专班+例会”制度及任务台账，把生物疫苗产业中涉及的重点项目、重点园区、重点企业提升等，明确到单位、明确到具体人、具体到时间节点。围绕生物疫苗产业招商，我市将积极做好存量，进一步强化全市生物疫苗产业集群基础，同时做好增量，“跳出洛阳看洛阳”，通过进一步梳理，积极谋划招商项目、搜集招商线索，抓紧制定招商方案和任务清单。

市人大常委会副主任、洛阳生物疫苗产业链“链长”安颖芳参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王玉婷)