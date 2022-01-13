洛阳首家“新文艺之家”获授牌

28日下午，洛阳市文联“文艺两新”座谈会暨首家“新文艺之家”授牌仪式在洛阳牡丹瓷博物馆举行。 28日下午，洛阳市文联“文艺两新”座谈会暨首家“新文艺之家”授牌仪式在洛阳牡丹瓷博物馆举行。 “文艺两新”，即新文艺组织和新文艺群体。近些年来，“文艺两新”助力讲好中国故事、发出时代声音，不断满足人民群众精神文化需求，尤其是在展示新时代洛阳文艺新力量方面发挥着重要作用。 根据中国文联、河南省文联有关精神，按照中共洛阳市委宣传部、洛阳市文联工作部署，召开了此次“文艺两新”座谈会。洛阳作家新媒体学会、安福路剧社、在洛阳、视觉洛阳等来自洛阳全市的“文艺两新”代表参加座谈会，并就“文艺两新”如何更好开展工作积极建言献策。 为更好地发挥“文艺两新”的引领作用，经洛阳市文联研究决定，对一批能团结新文艺组织和新文艺群体的优秀创新实践基地授予“新文艺之家”称号，洛阳牡丹瓷博物馆成为洛阳首家“新文艺之家”。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李杨）