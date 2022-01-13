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河南省生物工程技术研究中心主任、首席专家王云龙：创新监管服务 赋能医药产业发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.29 08:09

　　“随着我国医药产业规模不断扩大、创新能力不断增强，要积极把握相关机遇，加快推动医药产业发展。”河南省生物工程技术研究中心主任、首席专家王云龙在授课时表示。

　　作为新一轮科技革命与产业变革中创新最为活跃、发展最为迅猛的产业之一，医药产业是将现代先进技术与各种形式的新药研究开发生产相结合，与疾病诊断、防治和治疗相结合的重要产业，也是生命健康产业的重要组成部分。

　　王云龙坦言，我省近年聚焦化药、中药、生物药和医疗器械等领域，通过构建全产业链体系，发展势头良好，实力明显增强，形成了较好的生物医药产业基础，但整体缺少中长期发展规划和系统政策支持，没有建立长效协调机构，在高端医药科研平台、产业领军人才和龙头企业等方面存在明显短板。

　　王云龙建议，针对以上问题，应积极向国家申请在河南落地创新性监管和应用新政策(服务)，如支持产业园区集聚发展、优化园区政务服务、搭建公共服务平台等，从而打造对应产业的“河南范式”；要建立药品监管负面清单和案例监管新机制，针对新冠检测试剂等重大新发传染病检测诊断试剂新产品的注册申报审批，开设绿色通道，加快审批进程。

　　在王云龙看来，为加快产业发展，还要创新监管服务模式，对服务对象的请求事项即时响应、全程跟踪，建立疑难问题解决制度，并加强多部门协调，建立促进医药产业发展的联合协作机制，同时应充分发挥省内外科研院所专家作用，进一步为全省医药产业发展提供智力支持。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王玉婷）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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