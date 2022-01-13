穿越千年运河 体验“一粒米的漕运之旅”

隋唐大运河文化博物馆开馆以来，不少市民走进其中身临其境感受运河沿岸的繁忙景象，该馆通过数字媒体技术及多种交互设置打造的沉浸式互动体验空间“一粒米的漕运之旅”更是广受好评。跟随洛报融媒记者一起去体验一下吧。

隋唐大运河文化博物馆开馆以来，不少市民走进其中身临其境感受运河沿岸的繁忙景象，该馆通过数字媒体技术及多种交互设置打造的沉浸式互动体验空间“一粒米的漕运之旅”更是广受好评。跟随洛报融媒记者一起去体验一下吧。

一粒米的征收

在角色扮演中了解漕运与税收制度

古时候，漕运是实现粮食大范围转运的重要方式之一。隋唐大运河的贯通，让华北平原和东南沿海富饶的物资能够经漕运系统源源不断地输入洛阳。在“一粒米的漕运之旅”展厅，游客可沿着脚下的“运河”走向，逐步了解漕运征收、运输、抵达3个不同场景的故事，整个过程以环幕影院、互动游戏、语音问答等形式展示沿线城市风貌、河工技术、漕运制度改革、仓储方式等。

在“一粒米的征收”场景中，三块55英寸的液晶显示屏搭配触摸互动系统，向观众展示了一幅完整的“唐代物产地图”。该地图以唐代的“开元十五道”行政区划为基础背景，让观众通过触屏互动程序查询各道的产粮种类及分布情况，辅以木材、食盐、铜、贡品等当时的主要漕运货品产地或出处。

在该场景中，游客还可以在互动游戏设备上扮演沧州府的地主、农民等5种不同的角色，通过学习当时税法，根据自己的土地面积计算出应缴的粮食数量，体验古代纳粮的过程。

此外，在“臣有话要说”语音识别互动系统中，游客能够扮演漕运制度改革家，向皇帝奏疏当时的漕运弊端，并提出“长运法”“转般法”“分河段转般制”等诸多改革建议，了解漕运改革的重要性和必要性。

一粒米的运输

沉浸式体验古人高超的水工技术

隋唐大运河的贯通，不仅实现了广大国土范围内南北物资的大跨度调配，还给沿线众多城市带去了持久的繁荣。

在“一粒米的运输”场景中，光影手绘互动系统搭配激光超短焦投影机，不仅介绍了隋唐大运河沿线重要粮仓和节点城市的分布情况，还展示了直运法、转般法、分河段转般制三种漕运管理制度的区别，生动形象地演绎唐代漕运制度的改革过程。

隋唐大运河的持续通航，是确保漕运体系正常运转的关键环节。为此，古人在修护运河中运用了诸多高超的水工技术。

在“夯土技术”展示区，设置有一套“夯土驳岸”体感互动装置，参与者在指定区域内模仿夯土动作后，该装置即可捕捉动作并进行分析，最终显示出夯土的力度和效果，随后，经过受水流冲击检测，得出夯土是否结实的报告。

一粒米的到达

在“皇帝的餐桌”上体会繁华盛景

洛阳作为隋唐时期的都城和隋唐大运河的中心城市，是当时全国物资的集散地，运河和漕运不仅填饱了洛阳城百姓的肚子，也极大丰富了洛阳城的菜篮子，皇帝由此可以吃到来自全国各地的山珍海味。

松鼠黄鱼、罗汉菜心、南京板鸭、金米银虾菜……在“一粒米的到达”场景中，多点触摸互动系统搭配55英寸液晶拼接显示屏，为游客呈现了一张“皇帝的餐桌”。游客可以在“餐桌”上查询皇帝的食谱，了解隋炀帝、唐高祖、武则天的日常饮食，感受皇家御膳的丰盛与奢华。

“一粒米的漕运之旅”以“城与运”沉浸式环幕影片作为结尾。据介绍，这段影片的内容将隋唐大运河沿线的一个个重要节点城市串联在一起，展现了城市与运河的千年邂逅。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪）