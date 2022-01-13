普莱柯董事长、中国畜牧兽医学会副理事长张许科：瞄准产业风口 推动生物疫苗产业出重彩

“瞄准产业风口，积极实施重大项目，通过政府与企业形成合力加快集群发展，生物疫苗产业定能在重振洛阳辉煌新征程中勇担当、出重彩！”普莱柯董事长、中国畜牧兽医学会副理事长张许科在授课时表示。

“瞄准产业风口，积极实施重大项目，通过政府与企业形成合力加快集群发展，生物疫苗产业定能在重振洛阳辉煌新征程中勇担当、出重彩！”普莱柯董事长、中国畜牧兽医学会副理事长张许科在授课时表示。

张许科认为，集群作为一种为创造竞争优势而形成的产业空间组织形式，具有强大的群体竞争优势和集聚发展的规模效益，再加上当前国内相关产业正在由东向西转移，由原来的“三足鼎立”逐步演变为“多地开花”，洛阳应把握产业转移关键窗口，抢抓发展机遇，通过促进生物兽药、新型动物疫苗等产业化规模化生产与应用，推动整体生物疫苗产业发展。

在张许科看来，当前生物疫苗产业存在两个突出风口，一是非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病的防疫市场潜在容量巨大，已成为国内动物疫苗产业头部企业争抢的“蛋糕”。二是宠物产业蓬勃发展，催生出相关疫苗实现进口替代的需求，“它经济”超级风口来临，已产生万亿级别的新蓝海。

张许科表示，洛阳发展生物疫苗产业集群，首先要支持龙头企业做大做强，培育壮大产业链科技型创新企业，形成科技创新领军人才和高层次人才的高地，着力延链补链强链，真正推动产业集群式发展；其次要围绕研发平台招商，通过政府与企业形成合力，打造重大科技基础设施、高能级创新平台，形成以重大科技基础设施、高能级创新平台为吸引力的招商新格局；再次要积极推动优质研发项目招商，对接科研院所、行业龙头企业和细分领域优势企业，助力科技成果在洛转化；最后要围绕顶层设计发力，加强政府引导、政策支持，设计生物疫苗产业全生命周期配套政策支持体系。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王玉婷）