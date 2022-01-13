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洛阳市河洛阳光家园启智服务中心负责人曹艳峰：构筑特殊暖巢 用爱静待花开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.29 08:07

　　“盼望着，盼望着，东风来了，春天的脚步近了……”28日，在洛阳市河洛阳光家园启智服务中心(简称阳光家园)，曹艳峰和学生们坐在一起朗读，教室内书声琅琅，人人脸上笑容满满。

　　1958年出生的曹艳峰是阳光家园的负责人。谈起开办阳光家园的初心，曹艳峰说，她是一位智力障碍孩子的母亲，深知养育特殊孩子的艰辛，想通过自己的努力帮助更多家庭。

　　“能让特殊孩子有一个继续学习的地方是我多年的心愿。”曹艳峰说。2012年，她终于等到一个契机，市残联启动阳光家园项目，她毅然挑起了重担。

　　同年12月，阳光家园正式成立，成为河南省第一家为智力残疾人提供学习、日间照料、就业培训等服务的场所。服务对象主要为超出义务教育阶段的智力残疾人。如今，阳光家园有学生30余人，西工区设有分校。

　　从2012年到现在，曹艳峰从孩子们眼中的陌生人变成了“曹妈妈”，而孩子们的点滴改变也让她备感欣慰。

　　曹艳峰介绍，小乐(化名)是其中进步最大的。她是一名自闭症患者，刚到阳光家园时，她有暴力和自残倾向，非常排斥与人接触。父母每每说起孩子都是以泪洗面。

　　来到阳光家园后，曹艳峰和老师们特别关注小乐的行为。曹艳峰总是和她坐在一起，无论小乐是否听进去她的话，每天她都会和小乐聊天，陪她读书，与她形影不离。渐渐地，小乐开始不排斥曹艳峰。

　　一次，小乐在阳光家园过生日，她把第一块生日蛋糕递给曹艳峰，并叫了她一声“曹妈妈”。“那一刻，我的眼泪一下子流了下来，所有的辛苦都是值得的。”曹艳峰说，如今，小乐可以自己坐公交车到阳光家园上课，主动与大家交流，为此小乐的父母脸上也露出了幸福的笑容。

　　当天，记者在阳光家园看到，墙上贴有课程表，上面的课程有礼仪、文化、烹饪、书法、美术、手工、居家训练等，非常丰富。

　　不仅如此，曹艳峰还不断挖掘孩子们的优势，想让他们更多地融入社会。2019年，她从网上了解到，旱地冰壶运动能锻炼动手能力和团队协作能力，她决定让孩子们学习这项运动。到外地考察、网上查询……经过一番努力，2020年，阳光家园的孩子们第一次参加了全国性的比赛。

　　“首次比赛成绩虽然不太理想，但我的孩子们有了进步。”曹艳峰说，孩子们开阔了视野，自理能力、与人交往的能力都有所提升。

　　“我去过北京比赛”“我要好好练习，争取在下一届比赛中夺冠”……在阳光家园，孩子们争着与记者分享他们外出参加比赛的感受。那一刻，他们脸上的笑容格外灿烂。

　　谈起未来，曹艳峰信心满满：“我们要不断挖掘特殊学生的闪光点，以此建立他们的自信心，让他们敢于从‘人后’走到‘人前’，敢于展示自我，让他们也能拥有人生出彩的机会。”（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 陈昕）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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