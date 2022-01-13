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洛阳90后小伙儿开办共享厨房 方便病患家属陪护
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.29 10:33

　　近日，洛阳90后小伙儿郑丽朴开办共享厨房一事引起关注。该共享厨房位于医院附近，主要方便病患及其陪护人员，尤其是老年人。共享厨房在我市尚属新鲜事物，有不少故事，也遇到了一些问题。28日，记者实地探访了这家共享厨房。

　　超市、厨房、客房都有，做一顿饭只要五块钱

　　该共享厨房位于景华路南侧一栋楼房的三楼，旁边是广州市场，对面是河科大一附院。记者进入其中发现，该共享厨房分成几个功能区——生鲜小超市，其中有粮油、肉类、蔬菜、水果、饮料、零食等，商品种类比较齐全；有10间干净的客房；最核心的是面积80多平方米的大厨房，有25个灶台，使用电磁炉，且都配有抽油烟机。此外，厨房里还有水池、案板、锅碗瓢盆、免费调料，房顶上还安装有杀菌的紫外线灯。

　　“这里很干净，设施和做饭的材料很齐全，一顿饭五块钱，便宜又方便。”60多岁的吉女士正在做饭，当天中午她要给住院的老伴儿做顿面条。11点多，她从医院过来，先在小超市买了点食材，然后直接到厨房做饭。

　　半个多月前，她送老伴儿到河科大一附院住院。老两口家在伊滨区，中午想做顿病号饭不容易，不久前听热心病友提起这个共享厨房就来试试。

　　自5月中旬开业以来，这家共享厨房每天有近百人次顾客，大多是陪护人员，环卫工人、医院护工、保安人员有时也会光顾这里。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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