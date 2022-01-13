父母免费体检、事业单位招考加分 洛阳市激励大学毕业生入伍

28日，记者从洛阳市征兵办获悉，《洛阳市激励大学毕业生入伍若干措施》印发，持续叫响洛阳“小老虎兵”品牌。

28日，记者从洛阳市征兵办获悉，《洛阳市激励大学毕业生入伍若干措施》印发，持续叫响洛阳“小老虎兵”品牌。

据悉，此次出台的措施主要针对由洛阳市批准入伍且入伍时被认定为大学毕业生的青年，以及加入国家综合性消防救援队伍且户籍为洛阳市的大学毕业生，内容包括优先优待、专项招考、提供经济补助、鼓励退役就业创业、优化高校经费保障等，进一步提升兵员征集质量，激励大学毕业生参军入伍，鼓励退役大学毕业生返洛就业创业，助力建设青年友好型城市。

具体措施如下：

●开辟参军入伍“绿色通道”：应征大学毕业生随时报名，随时初检初考，优先发放预征通知书；正式体检开始后，可安排大学毕业生随到随检；组织集体定兵时，体检、政治考核合格大学毕业生可优先定兵；在确保补兵单位各层次学历比例科学合理基础上，可根据大学毕业生个人意愿优先安排服役方向。

●大学毕业生服义务兵期间，每年为父母安排一次免费体检，参照当地企事业单位职工体检标准。

●大学毕业生退役士兵符合公租房申请条件的，优先享受我市公租房政策保障；购买商品房的，按政策享受购房优惠。

●省考招录公务员时，乡(镇、街道办事处)专职人民武装干部职位，原则上面向我省高校毕业生退役士兵招考；在部队服役满五年的我省高校毕业生退役士兵，还可报考面向服务基层项目人员定向招考的职位。

●报考洛阳市直事业单位的大学毕业生退役士兵，享受笔试卷面成绩加8分的优待政策；报考县(区)事业单位的，享受笔试卷面成绩加15分的优待政策。服役期间奖励加分政策按以往执行。

●全市专职消防队员招录时，大学毕业生退役士兵免笔试，经面试、体能测试和政治考核合格，通过岗前培训后直接录取，录用后按军龄套改相应工资档次，无试用期。

●对批准入伍的大学毕业生义务兵，在原有5000元、4000元基础上，按照本科、专科毕业生分别增加2000元、1000元的标准，增发一次性奖励金。

●建立面向大学毕业生退役士兵的就业创业辅导机制，按照大学毕业生退役士兵技能特长开展“一对一”免费职业培训，提高就业率和就业质量。

●对从事个体经营的大学毕业生退役士兵，按照国家相关税费优惠政策的规定，充分享受增值税、城市维护建设税、教育附加税和个人所得税等方面的减免和优惠；符合条件人员可申请不超过20万元的中央政策创业担保贷款、不超过30万元的市级政策创业担保贷款，并按规定给予贴息；开辟创业绿色通道，不间断办理相关资质授权，一次办结。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 杨世栋）