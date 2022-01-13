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男兵应征报名火热进行中 女兵应征报名7月1日开始
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.28 19:29

　　28日，记者从洛阳市征兵办获悉，洛阳市2022年下半年征兵男兵应征报名正在火热进行中，广大适龄男青年可登录全国征兵网进行兵役登记和应征报名。

　　记者到洛阳市征兵办有关负责人采访了报名流程，为您送上一份应征报名指南。

　　第一步：开始报名。在全国征兵网首页右侧，如未进行“兵役登记(男兵)”，首先进入“兵役登记(男兵)”页面；如已进行了“兵役登记(男兵)”，从“应征报名(男兵)”进入页面。

　　第二步：登入系统。在页面上点击“注册”按钮注册一个学信网账号后进行登录，注册学信网账号必须实名，一定要用真实姓名和身份证认真填写，兵役机关将对有效信息进行审核。登录系统以后，点击右侧的“开始兵役登记”进行兵役登记。

　　第三步：填写信息。点击“开始兵役登记”按钮后，进入兵役登记信息填写页面。根据提示填写民族、政治面貌、常住户籍所在地、籍贯等信息，点击提交后即完成兵役登记。若要进行2022年参军报名，点击“继续进行本年度参军报名”按钮，完善个人信息。

　　此次男兵应征报名持续到8月10日18时，征集对象为：高中(含中专、职高、技校)毕业及以上文化程度的青年(含高校在校生)，年满18至22周岁(2000年1月1日至2004年12月31日间出生)；普通全日制大专及以上文化程度的高校毕业生，年满18至24周岁；初中毕业文化程度青年，年满18至20周岁。

　　报名成功后，应征青年自行下载打印《男性公民兵役登记/应征报名表》，大学生还应打印《大学生预征对象登记表》《应征公民政治考核表》。随后，携带本人身份证(户口簿)、毕业证书(高校在校生持学生证)、《男性公民兵役登记/应征报名表》《大学生预征对象登记表》《应征公民政治考核表》等相关证明材料，按规定时间到所属乡镇(街道)武装部或高校征兵工作站参加初审初验。

　　经过初审初验后进入体检政考环节，征兵地兵役机关会将具体体检时间、地点通知应征青年本人。应征青年可根据通知要求，携带本人身份证直接参加应征地县级征兵办组织的体格检查，由当地公安教育等部门同步展开政治联审工作。

　　另外，今年下半年征兵女兵应征报名从7月1日开始，持续至8月10日24时。此次女兵应征报名征集对象为：普通高中应届毕业生、普通高等学校和科研机构全日制应届毕业生及在校生，年满18至22周岁，全日制研究生应届毕业生及在校生放宽至26周岁。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 杨世栋）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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