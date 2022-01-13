洛阳“首次轻微违停免罚”7月1日起实施 城管部门权威解答

28日，记者从洛阳市城市管理局获悉，7月1日起，洛阳市主城区机动车“首次轻微违停免罚”措施正式实施，“文明停车服务卡”同步上线。针对这项即将实施的新政策，该局有关负责人进行解读。

28日，记者从洛阳市城市管理局获悉，7月1日起，洛阳市主城区机动车“首次轻微违停免罚”措施正式实施，“文明停车服务卡”同步上线。针对这项即将实施的新政策，该局有关负责人进行解读。

问：实施背景和法律依据是什么？

答：实施机动车“首次轻微违停免罚”措施，旨在把教育与处罚相结合，用服务型执法助力“更高品质的幸福洛阳”建设。

法律依据包括：《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条：“违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚”，以及《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》《河南省道路交通安全条例》等。

问：什么是“文明停车服务卡”？

答：“文明停车服务卡”以6个月为一个周期，车辆在周期内没有待处理的违停记录，即可获得绿卡，表示用户停车状态良好；车辆在周期内有待处理的违停记录，获得红卡，表示用户有违停记录需要处理。需要注意的是，服务卡颜色只代表车辆是否有未处理的违停记录，与能否享受“首次轻微违停免罚”无关。

问：周期是如何制定的？

答：一年两个周期，每6个月为一个周期。上半年周期为：1月1日0时至6月30日24时；下半年周期为：7月1日0时至12月31日24时。