工作岗位送到家门口！洛阳“就业服务进社区”活动启动

找工作何必东奔西走，工作岗位送到家门口。28日，洛阳市“就业服务进社区”文明共建系列活动启动，首场活动走进洛龙区龙兴社区，居民在家门口就能享受就业帮扶、人事档案管理咨询等一站式便民服务。

找工作何必东奔西走，工作岗位送到家门口。28日，洛阳市“就业服务进社区”文明共建系列活动启动，首场活动走进洛龙区龙兴社区，居民在家门口就能享受就业帮扶、人事档案管理咨询等一站式便民服务。

当天在龙兴社区主会场，20家用人单位走进社区广纳贤才，提供就业岗位472个。各培训机构讲师通过婴幼儿护理、水果拼盘制作、衣物收纳整理等技能展示，引来居民踊跃报名参与。此外，在东方今典社区、英才社区设立的两个分会场，50余家用人单位招聘信息全面展示，求职者通过相关联系方式即可咨询岗位信息。