洛阳3215名老党员将获“光荣在党50年”纪念章

在中国共产党成立101周年即将到来之际，洛阳各级党组织陆续为党龄超过50年的老党员颁发“光荣在党50年”纪念章，确保今年符合条件的3215名老党员在7月1日前获颁纪念章。

图为洛阳北控水务集团有限公司党委有关负责人为老党员段德山(右)颁发纪念章

在中国共产党成立101周年即将到来之际，洛阳各级党组织陆续为党龄超过50年的老党员颁发“光荣在党50年”纪念章，确保今年符合条件的3215名老党员在7月1日前获颁纪念章。

28日，洛阳北控水务集团有限公司党委有关负责人来到老党员段德山、林志华家中，为两位老党员颁发“光荣在党50年”纪念章，向他们致以崇高敬意和诚挚慰问。

“戴上沉甸甸的纪念章，党员的荣誉感、归属感、使命感在心中的分量更重了！感谢党一直关怀着老党员，我们要发挥余热，继续为党作贡献！”老党员段德山激动地说。

据了解，去年在建党100周年之时，党中央作出重大部署，首次为党龄50年以上的党员颁授“光荣在党50年”纪念章。首次颁发后，作为一项经常性工作，一般每年“七一”都将集中颁发一次纪念章。经过组织部门全面摸排，今年洛阳共有3215名老党员符合条件，将在7月1日前获“光荣在党50年”纪念章。

此外，为庆祝中国共产党成立101周年，喜迎党的二十大胜利召开，根据中央、省委关于党内关怀帮扶工作等有关规定，洛阳市委决定今年“七一”前夕，对生活困难党员、老党员、老干部进行走访慰问，进一步激励广大党员、干部弘扬伟大建党精神，不忘初心、牢记使命，埋头苦干、勇毅前行。

这次走访慰问对象主要是生活困难党员、老党员、老干部，党内功勋荣誉表彰获得者，因公去世党员干部家属，战斗在乡村振兴、疫情防控、抢险救灾等急难险重任务一线及偏远农村等困难艰苦地区的基层党员干部，确有困难的基层党务工作者。各单位各部门(系统)将从本级管理的党费中安排慰问资金，严格专款专用，确保在“七一”节前走访到位、把慰问资金发放到慰问对象手中。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 王永周 李治 文/图）