名单公示！这仨洛阳娃获国家级奖学金

记者获悉，教育部近日对拟认定的第十五届宋庆龄奖学金获奖候选人和优秀组织奖获奖候选名单予以公示，全国1542人入选，其中68名河南学生上榜，包括洛阳的李若琳等三人。

记者获悉，教育部近日对拟认定的第十五届宋庆龄奖学金获奖候选人和优秀组织奖获奖候选名单予以公示，全国1542人入选，其中68名河南学生上榜，包括洛阳的李若琳等三人。

宋庆龄奖学金设立于1994年，由教育部、中国福利会和中国宋庆龄基金会共同主办，是我国义务教育阶段唯一的国家级奖学金，每两年评选颁发一次，旨在弘扬宋庆龄的爱国主义精神，树立少年儿童学习的榜样，表彰鼓励中小学生中思想品德、文化、艺术、体育、科技方面的成绩优秀者。

第十五届宋庆龄奖学金获奖学生每人将获得荣誉证书1份、奖学金1000元。

洛阳入选名单如下——

李若琳(女) 六年级 洛阳市偃师区实验小学

王艺茗(女) 九年级 洛阳市偃师区实验中学

张子麟(男) 八年级 洛阳市孟津区第二区直中学

（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）