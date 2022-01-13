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深入基层一线，洛阳2020年选调生把调研课题写在河洛大地上
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.28 18:37

　　最近这段日子，洛阳市2020年选调生陶瑾有些忙。一方面要完成在汝阳县十八盘乡乡村振兴办公室的日常工作，另一方面还要抽出时间、查阅资料，为撰写国情调研报告做准备。

陶瑾在走访群众

　　今年8月，陶瑾将结束为期两年在汝阳县的基层锻炼，回到洛阳市司法局工作。作为在基层的最后一项重要工作，陶瑾将要提交一份国情调研报告。

　　十八盘乡地处山区、交通不便，近几年共有1000多名村民搬出大山。易地搬迁不仅要搬得出，更得要稳得住、能致富，这是陶瑾一直关注的问题。“我认为，在乡村振兴视域下，易地扶贫搬迁后续可持续发展问题更值得深入思考。”陶瑾说，自己将结合查阅资料、走访调研等多种方式，高质量完成国情调研报告，为自己的基层工作提交一份圆满的“答卷”。

　　近年来，洛阳始终坚持把基层一线作为锻炼培养选调生的“主阵地”，选调生来到洛阳后，全部到基层进行为期2年的锻炼，而国情调研工作是其中一项重要内容。“调查研究是我们党的传家宝，对于刚刚进入工作岗位的选调生来说，也是今后开展各项工作的基本功。”洛阳市委组织部相关负责人介绍，洛阳高度重视选调生国情调研报告撰写工作，明确提出要通过开题报告、中期考核、调研答辩等程序，确保保质保量完成国情调研工作。

　　针对选调生反映的在国情调研工作中选题方向不清、调研思路不明等问题，洛阳参考高等院校论文课题撰写方式，由县区委组织部牵头组织，从选题、开题报告、中期考核、答辩总结等阶段对选调生进行国情调研全链条指导工作，帮助选调生提升群众工作能力和调查研究能力，提交高质量的国情调研报告。

　　目前，全市2020年选调生全部完成国情调研报告开题报告工作，正紧锣密鼓撰写国情调研报告。8月，各县区将组织开展答辩工作，并从中选出优秀的国情调研报告，为做好党的基层工作提供鲜活经验和创新见解。

　　洛阳市委组织部相关负责人表示，要力争形成一批切实反映基层情况、深入分析存在问题、建议切实可行的高质量国情调研报告，进一步提升选调生联系基层群众、解决具体问题、增强调研的能力，助力选调生在河洛大地的广袤山乡扎根成长、贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 陈梦洋 王伊源 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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