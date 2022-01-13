明起油价下调 加满一箱油将少花12.5元

洛阳车主注意！刚刚，国家发改委网站发布最新消息：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年6月28日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低320元、310元。

洛阳车主注意！刚刚，国家发改委网站发布最新消息：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年6月28日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低320元、310元。 洛阳车主注意！刚刚，国家发改委网站发布最新消息：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年6月28日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低320元、310元。 全国平均来看：92号汽油每升下调0.25元，95号汽油每升下调0.27元，0号柴油每升下调0.26元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花12.5元。⑥