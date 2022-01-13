“赶考路上有我·唱响出彩中原”洛阳市歌咏比赛决赛举行【视频】

28日下午，“赶考路上有我·唱响出彩中原”洛阳市歌咏比赛决赛在洛阳广播电视台一号演播厅举行。

28日下午，“赶考路上有我·唱响出彩中原”洛阳市歌咏比赛决赛在洛阳广播电视台一号演播厅举行。

本次活动由洛阳市委宣传部主办，是洛阳市“河洛欢歌·惠民文化节”系列群众文化活动之一，旨在持续深化党史学习教育，巩固拓展“我为群众办实事”活动成果，奋力推进新时代精神文明建设，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

本次共有来自洛阳市的20支参赛队伍进入决赛。比赛现场，选手们演唱了《唱支山歌给党听》《祖国万岁》《不忘初心》等一首首耳熟能详的红色经典歌曲，歌赞伟大祖国，弘扬“赶考”精神，表达出自己对党、对国家、对人民的热爱之情。经过激烈角逐，共评选出一等奖2名、二等奖3名、三等奖5名、优秀奖10名。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图/视频 通讯员 李晓霞)