5.6万亩！洛阳完成年度飞播造林任务

近日，在嵩县纸坊镇外方山飞播区临时停机坪，一架执行飞播造林任务的空客H125型直升机顺利完成最后一个架次飞播之后安全着陆。至此，今年全市5.6万亩飞播造林任务圆满完成。

近日，在嵩县纸坊镇外方山飞播区临时停机坪，一架执行飞播造林任务的空客H125型直升机顺利完成最后一个架次飞播之后安全着陆。至此，今年全市5.6万亩飞播造林任务圆满完成。

雨季飞播造林是洛阳推进大规模国土绿化行动的重要方式，通常在6月中下旬主汛期来临前实施，以提高林木种子成活率。今年，洛阳飞播造林涉及洛宁、嵩县、汝阳、偃师等播区，覆盖伏牛山、外方山、故县水库、玉马水库等生态脆弱区和水源保护地。按照适地适树、生态优先的原则，此次飞播林区树种主要采用侧柏、臭椿、苦楝、油松、连翘、白榆等适应性强、发芽率高的乡土树种，总用种量32吨。成林后，林区将营造常绿树、彩叶树、珍贵用材树种相混交的生态效果。

据悉，洛阳自1979年在全省率先开展飞播造林。40多年来，全市连续实施飞播造林300多万亩。与传统人工造林相比，飞播造林具有灵活机动、播种精准、节约人力物力的特点，最宜在山高路陡、交通不便、造林难度大、立地条件差的荒山困难地实施绿化作业。飞播之后，洛阳严格实行播区“封山育林”制度，确保造林成效。据统计，全市飞播造林累计成林面积超100万亩，在治理水土流失、改善生态环境、促进山区发展等方面发挥了重要作用。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 张军 程相如 文/图）