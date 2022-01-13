全国首家！洛阳增量配电业务改革取得重大突破

记者日前从洛阳市有关部门获悉，润奥供电股份有限公司(简称润奥公司)已经完成“智能化营销管理系统”和河南省电力交易中心交易系统对接工作，成为全国增量配电业务首家通过电力交易中心直接向发电厂购电的企业，标注着洛阳增量配电业务改革取得重大突破。

记者日前从洛阳市有关部门获悉，润奥供电股份有限公司(简称润奥公司)已经完成“智能化营销管理系统”和河南省电力交易中心交易系统对接工作，成为全国增量配电业务首家通过电力交易中心直接向发电厂购电的企业，标注着洛阳增量配电业务改革取得重大突破。

为加快构建电力行业有效竞争的市场结构和市场体系，努力降低电力成本、逐步打破垄断、有序放开竞争性业务，实现电力供应多元化，国家发改委和国家能源局于2015年3月印发了《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》，之后又陆续出台了相关配套政策文件。

2016年，国家发改委、国家能源局批复洛龙高新技术产业开发区为电力体制改革增量配电业务第一批试点项目。润奥公司获得项目运营权后，投建的首座110千伏孙辛路变电站于2020年5月并网投运，目前已为龙跃安置房、银隆新能源汽车、格力、中电光谷等40多家企业、3000多户居民供电，配电网运行稳定、良好。

记者了解到，为全面提升“获得电力”服务水平、实现“互联网+”智能化服务，润奥公司投资组建的“智能化营销管理系统” “综合能源管理平台”和“动态资产管理系统”已经投入使用，开始为增量配电业务稳定服务。这些系统的建立，除满足用户足不出户，高效率在网上办理各类业务的同时，也为电源接入、设备运行维护以及电力资产的科学管理搭建了便捷化、智能化管理平台。

据悉，润奥公司今年计划在火炬大道投资1.2亿元再建设一座220千伏变电站，与现有110千伏孙辛路变电站形成环网，将为配电区域内企业和群众提供更加稳定、优质的供电服务。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博）