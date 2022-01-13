洛龙区第二批社区体育公园建设加紧推进

27日，记者从洛阳市洛龙区住建局获悉，该区第二批社区体育公园建设正在加紧推进，13个社区体育公园将在今年年底前陆续投用。目前，二郎庙中街体育公园已建成投用，尚贤苑社区体育公园即将投用。

27日，记者从洛阳市洛龙区住建局获悉，该区第二批社区体育公园建设正在加紧推进，13个社区体育公园将在今年年底前陆续投用。目前，二郎庙中街体育公园已建成投用，尚贤苑社区体育公园即将投用。

二郎庙中街体育公园

二郎庙中街体育公园，位于宜人路与二郎庙街西南角，提升面积3000平方米。公园内设置有乒乓球台、羽毛球场等健身场所。目前，该体育公园已建成投用。

政康苑社区体育公园

政康苑社区体育公园，位于龙门大道西侧(太康路至政和路段)，提升改造面积约6300平方米。公园内设置有篮球场、乒乓球台、羽毛球场、网球场和五人制足球场，中间靠近休息廊位置还有儿童活动场地和老人太极广场。此外，公园的南侧设计有便利店等配套设施，北侧建设有生态充电桩停车场，满足游客的其他需求。目前，该体育公园已基本完工。

尚贤苑社区体育公园

尚贤苑社区体育公园，位于太康路与尚贤街交叉口西北角，北侧为洛阳市青年人才公寓，改造提升面积为1469平方米。该体育公园在现有尚贤苑西南隅，结合现有儿童活动场所，设置了5个乒乓球台、1个半场篮球场以及1个羽毛球场，进一步丰富了游园的功能。目前，该体育公园已经完工，即将投用。届时，游客可通过尚贤苑游园进入该体育公园。

长夏门社区体育公园，位于政和路(唐坊街至长夏门街段)的南侧，总面积35000平方米，绿化面积1537平方米。为满足游客的不同需求，以长夏门西街为界，该体育公园分为西区和东区两部分，西区为体育休闲区，东区为植物景观区。西区设置有乒乓球台、羽毛球场、篮球场和五人制足球场等健身设施。东区除了植物造景外，还设置有亲子儿童乐园。未来，游客在这里不仅可以满足健身需求，还能沿着大明渠欣赏沿线景色。

“第二批社区体育公园的建设于今年4月底正式启动，将采取室外健身场所和室内健身中心相结合的方式，进一步优化健身环境。”洛龙区住建局有关负责人表示，他们将围绕社区体育公园建设，着力打造15分钟健身圈，进一步提升城市品质，助力青年友好型城市建设。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 谢芳 文/图）