洛阳实现新时代文明实践站全覆盖【视频】

今天上午，记者在涧西区长安路街道长二社区新时代文明实践站看到，青年会客厅正在发挥作用——一场有关青年奋斗的读书分享会正在进行。

今天上午，记者在涧西区长安路街道长二社区新时代文明实践站看到，青年会客厅正在发挥作用——一场有关青年奋斗的读书分享会正在进行。

值得一提的是，作为涧西区着力打造的特色新时代文明实践站，长二社区新时代文明实践站自5月升级投用后，目前已成为集读书、休闲、就业培训等服务为一体的文明实践活动综合体，为附近居民开展新时代文明实践活动提供便利。

记者从涧西区文明办了解到，根据市文明委印发的《关于深化新时代文明实践中新建设的实施方案》等文件精神，涧西区深化拓展全区新时代文明实践中心(所、站)阵地打造及队伍建设，健全文明实践志愿服务体系，全区先后建成14个新时代文明实践所、112个新时代文明实践站，覆盖率达到100%。

“我市新时代文明实践站已实现了社区全覆盖。”市文明办相关负责人介绍，下一步，我市将鼓励各个社区立足自身优势，加强新时代文明实践站的特色化、风格化建设。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频)