洛阳理工学院志愿者为乡村孩子送上科普宣讲

今天上午，洛阳理工学院师生志愿者服务队来到孟津区小浪底镇初级中学开展“匠芯智能：科普宣讲启蒙科创报国心”志愿服务活动，旨在丰富乡村孩子的精神文明生活、融合推进新时代文明实践活动的多层次开展。

今天上午，洛阳理工学院师生志愿者服务队来到孟津区小浪底镇初级中学开展“匠芯智能：科普宣讲启蒙科创报国心”志愿服务活动，旨在丰富乡村孩子的精神文明生活、融合推进新时代文明实践活动的多层次开展。

来自洛阳理工学院智能制造学院的科技志愿者们用深入浅出的语言，以平常的事物入手，将3D打印技术、3D打印的原理与构造、3D打印前景等概念和事项进行详细解读，同时以专业绘图结合最新3D打印技术创新制作的特色教具，向孩子们展示了生动有趣的科学知识，引导他们用双手去“触摸”身边的世界。在现场收获了不少学生的好评。

此外，洛阳理工学院匠芯智能蓝志愿者团队还利用3D打印实物、“核酸神器”多功能支架等趣味教具为孟津区的学生们带来了一堂科技风满满的课程，助力前沿的3D打印技术走入基层、送文化知识进校园。

洛阳理工学院创建科相关负责人表示，洛阳理工学院立足自身优势，常态化开展“快乐成长”乡村学校少年宫志愿服务活动，下一步，将持续凝练特色，将青少年科技志愿服务工作走实走深。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼 文/图 通讯员 董玉婕 李晓光 韩玮)