洛阳市机关事务管理局获“全国先进集体”称号

6月27日，全国机关事务工作先进集体和先进个人表彰大会在人民大会堂举行。洛阳市机关事务管理局在大会上受到表彰，获“全国机关事务工作先进集体”称号。

6月27日，全国机关事务工作先进集体和先进个人表彰大会在人民大会堂举行。洛阳市机关事务管理局在大会上受到表彰，获“全国机关事务工作先进集体”称号。 6月27日，全国机关事务工作先进集体和先进个人表彰大会在人民大会堂举行。洛阳市机关事务管理局在大会上受到表彰，获“全国机关事务工作先进集体”称号。 洛阳市机关事务管理局成立于2003年，承担着全市公车管理、节能监管及市级机关基建、房产、后勤保障等工作。该局紧紧围绕洛阳发展新定位，开辟机关事务新路径，构建保障服务新格局，取得了突出业绩。 近年来，洛阳市机关事务管理局始终将“厉行节约、反对浪费”工作摆在重要位置，累计清理整改全市各级办公用房11.68万平方米，收缴超标办公用房0.85万平方米，收储办公用房12万平方米，解决39家在外办公单位的房租负担，每年节约财政开支1100余万元。同时，该局还积极探索节能新路径，与社会机构签订全省首个党政机关办公区综合能耗合同能源管理项目，让我市合同能源管理实现“破冰”。 洛阳市机关事务管理局把优服务、强保障作为开展各项工作的核心要务，先后配置调剂100余家单位办公用房，牵头建设高标准青年人才公寓848套，在全省率先出台《洛阳市党政机关办公用房管理实施办法》《洛阳市党政机关公务用车管理实施办法》等制度，建立了办公用房、公务用车、公务接待、餐饮服务、物业服务等事务性工作标准体系。 全国机关事务工作120个先进集体、120名先进个人，中直机关事务工作10个先进集体、5名先进工作者和5名劳动模范受到表彰。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 张攀）