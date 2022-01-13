洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市机关事务管理局获“全国先进集体”称号
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.28 17:36

　　6月27日，全国机关事务工作先进集体和先进个人表彰大会在人民大会堂举行。洛阳市机关事务管理局在大会上受到表彰，获“全国机关事务工作先进集体”称号。

　　洛阳市机关事务管理局成立于2003年，承担着全市公车管理、节能监管及市级机关基建、房产、后勤保障等工作。该局紧紧围绕洛阳发展新定位，开辟机关事务新路径，构建保障服务新格局，取得了突出业绩。

　　近年来，洛阳市机关事务管理局始终将“厉行节约、反对浪费”工作摆在重要位置，累计清理整改全市各级办公用房11.68万平方米，收缴超标办公用房0.85万平方米，收储办公用房12万平方米，解决39家在外办公单位的房租负担，每年节约财政开支1100余万元。同时，该局还积极探索节能新路径，与社会机构签订全省首个党政机关办公区综合能耗合同能源管理项目，让我市合同能源管理实现“破冰”。

　　洛阳市机关事务管理局把优服务、强保障作为开展各项工作的核心要务，先后配置调剂100余家单位办公用房，牵头建设高标准青年人才公寓848套，在全省率先出台《洛阳市党政机关办公用房管理实施办法》《洛阳市党政机关公务用车管理实施办法》等制度，建立了办公用房、公务用车、公务接待、餐饮服务、物业服务等事务性工作标准体系。

　　全国机关事务工作120个先进集体、120名先进个人，中直机关事务工作10个先进集体、5名先进工作者和5名劳动模范受到表彰。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 张攀）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
    隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉...
    隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
        上个月，隋唐大运河文化博物馆开馆，成为我市又一热门文化新地标。博物馆内，除常规展厅外，还有许多沉浸式...
  • ·学会这三招，拍夏日荷花
  • ·荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
  • ·走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    		•
    		 
    新闻排行
  • 7月1日起，洛阳主城区机动车“首次轻...
  • 市委召开专题会议研究城市文化客厅项...
  • 有趣的考古发现：太平公主出门，往西...
  • 洛阳市警方新出台一批便民利企举措
  • 河南省新高考方案发布 今秋入学的高一...
  • 高招第一次志愿填报今日18时结束
  • 本周中后期，洛阳多分散性阵雨或雷阵雨
  • 洛阳市持续加大政策支持力度 加强非遗...
  • 2021年度社会工作者职业资格证书开始领取
  • 打通“最后一公里” 医保服务送到“家...
    		•
    百姓呼声
    洛阳常态化免费核酸检测什么时候实施？
    洛新摩托车考场进入验收，即将投入启用
    精彩图片
    壮观！黄河小浪底开闸...
    有书香，能纳凉！城市...
    孟津区朱寨村：环境整...
    夏至景美 荷塘觅凉【高...
    精彩热帖

    大花萱草 艳丽开放

    静静绽放的睡莲

    沿黄公路

    色暮霞满天
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605