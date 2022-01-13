洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

网友反映小区物业不让业主安装充电桩 相关部门回应
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.28 11:34

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖反映：本人在奥体花城小区居住，向电力公司申请在自有停车位安装充电桩，电力公司回复需物业出具同意安装充电桩证明，但物业公司以不在管辖范围为由，不配合办理。经了解，小区已有个别业主拿到物业证明，希望相关部门沟通协调办理。

　　洛龙区古城办回复：我办工作人员立即到小区了解情况，物业表示他们所开证明是有关车位所有权方面的，不涉及其他。

　　该小区开发时间较早(2006年)，地下停车场在建时，开发商没有规划及安装独立控制的电源。根据地下车库的设计，充电桩着火的话，对楼体的安全隐患很大。一旦发生火灾，体积较大的消防车很难驶入地下车库，对扑救有很大障碍。物业公司主要是负责小区的安全及服务，无法承担这个责任。新能源汽车的充电桩安装需要符合要求才能安装，目前奥体花城小区建设达不到要求，因此无法在施工证明上盖章。

　　针对充电桩进地下停车场，目前没有出台详细的法律法规，小区物业在面对这一问题时难以把握，希望相关部门出台有成文的规定可以去遵循，在安全第一的前提下，最大程度地为小区业主带来便利。

　　点击查看原帖
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
    隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉...
    隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
        上个月，隋唐大运河文化博物馆开馆，成为我市又一热门文化新地标。博物馆内，除常规展厅外，还有许多沉浸式...
  • ·学会这三招，拍夏日荷花
  • ·荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
  • ·走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    		•
    		 
    新闻排行
  • 首次引入液压静力沉桩机设备！洛阳滨...
  • 翠云峰森林公园东大门靓姿初显
  • 7月1日起，洛阳主城区机动车“首次轻...
  • 渑淅高速渑池至洛宁段加快推进【组图】
  • 洛阳推广实施工程建设项目“带方案供...
  • 期待！洛阳发力打造现代物流强市
  • 即日起，洛阳老城十字街有序恢复营业
  • 市委召开专题会议研究城市文化客厅项...
  • 嵩县城关镇叶岭村：改善人居环境 打造...
  • 防范高温高湿天气 洛阳疾控这份健康提...
    		•
    百姓呼声
    洛阳常态化免费核酸检测什么时候实施？
    洛新摩托车考场进入验收，即将投入启用
    精彩图片
    壮观！黄河小浪底开闸...
    有书香，能纳凉！城市...
    孟津区朱寨村：环境整...
    夏至景美 荷塘觅凉【高...
    精彩热帖

    大花萱草 艳丽开放

    静静绽放的睡莲

    沿黄公路

    色暮霞满天
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605