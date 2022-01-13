网友反映小区物业不让业主安装充电桩 相关部门回应

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖反映：本人在奥体花城小区居住，向电力公司申请在自有停车位安装充电桩，电力公司回复需物业出具同意安装充电桩证明，但物业公司以不在管辖范围为由，不配合办理。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖反映：本人在奥体花城小区居住，向电力公司申请在自有停车位安装充电桩，电力公司回复需物业出具同意安装充电桩证明，但物业公司以不在管辖范围为由，不配合办理。经了解，小区已有个别业主拿到物业证明，希望相关部门沟通协调办理。

洛龙区古城办回复：我办工作人员立即到小区了解情况，物业表示他们所开证明是有关车位所有权方面的，不涉及其他。

该小区开发时间较早(2006年)，地下停车场在建时，开发商没有规划及安装独立控制的电源。根据地下车库的设计，充电桩着火的话，对楼体的安全隐患很大。一旦发生火灾，体积较大的消防车很难驶入地下车库，对扑救有很大障碍。物业公司主要是负责小区的安全及服务，无法承担这个责任。新能源汽车的充电桩安装需要符合要求才能安装，目前奥体花城小区建设达不到要求，因此无法在施工证明上盖章。

针对充电桩进地下停车场，目前没有出台详细的法律法规，小区物业在面对这一问题时难以把握，希望相关部门出台有成文的规定可以去遵循，在安全第一的前提下，最大程度地为小区业主带来便利。

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