外地在洛人员持社保卡可以办理旅游年票吗？答复来了

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：外地在洛人员持社保卡可以办理旅游年票吗？不然，每次办理旅游年票都要去社区开证明，非常麻烦。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：外地在洛人员持社保卡可以办理旅游年票吗？不然，每次办理旅游年票都要去社区开证明，非常麻烦。建议旅游年票办理机构和社保局开通协查功能，只要社保达到一定条件，线上线下都可以办理(续费)旅游年票，以便简化办理流程。

洛阳市文化广电和旅游局回复：持社保卡可以办理洛阳旅游年票。您的社保卡只要是C开头，带着社保卡和本人身份证就可以直接到具备办理外地人洛阳旅游年票点办理，无特殊情况当天就可以办理完毕。

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