7月1日起，洛阳主城区机动车“首次轻微违停免罚”将正式实施

28日，记者从洛阳市城市管理局获悉，7月1日起，洛阳市主城区机动车“首次轻微违停免罚”措施正式实施，“文明停车服务卡”同步上线，“15分钟柔性执法”措施同步停止。

28日，记者从洛阳市城市管理局获悉，7月1日起，洛阳市主城区机动车“首次轻微违停免罚”措施正式实施，“文明停车服务卡”同步上线，“15分钟柔性执法”措施同步停止。

一、实施背景

以严格、规范、文明执法为基础，坚持以法律法规的刚性和执法方式的柔性、教育与处罚相结合为原则，坚持“过罚相当”，用服务型执法打造法治化营商环境，助力“更高品质的幸福洛阳”建设，洛阳市城市管理局探索实施“首次轻微违停免罚”措施，并推出“文明停车服务卡”。

二、法律依据

根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条：“违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚”及《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》《河南省道路交通安全条例》等法律法规。

三、“文明停车服务卡”定义

“文明停车服务卡”以6个月为一个周期，周期内车辆无待处理违停记录为绿卡，提示用户停车状态良好；周期内车辆有待处理违停记录为红卡，提示用户需要处理违停。

四、周期说明

一年两个周期，每6个月为一个周期。上半年周期为：1月1日0时至6月30日24时；下半年周期为：7月1日0时至12月31日24时。

没有任何违停记录或历史周期内的违停均已处理的车辆，周期内首次在洛阳市主城区违停且行为轻微，未造成危害后果的，可免予罚款。

车辆在周期内首次获得绿卡时，系统自动赋予“首次轻微违停免罚”权益。