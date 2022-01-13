打通“最后一公里” 医保服务送到“家门口”

记者日前从市医疗保障局获悉，近日，洛龙区下辖14个乡镇(街道)同步挂牌成立医疗保障服务所，为打通医保经办服务“最后一公里”迈出关键一步。

记者日前从市医疗保障局获悉，近日，洛龙区下辖14个乡镇(街道)同步挂牌成立医疗保障服务所，为打通医保经办服务“最后一公里”迈出关键一步。 记者日前从市医疗保障局获悉，近日，洛龙区下辖14个乡镇(街道)同步挂牌成立医疗保障服务所，为打通医保经办服务“最后一公里”迈出关键一步。 为持续落实全省深化医保领域“放管服”改革，推进医保经办机构端口前移、服务下沉，洛龙区作为全市医保经办服务下沉试点，在全区14个乡镇(街道)设置医疗保障服务所，服务范围涉及医保参保、信息变更查询、费用报销、医疗救助等26个经办服务项目。同时，洛龙区全区155个村(社区)医疗保障服务站也在建设中，近期将完成社区级医保服务站全覆盖，切实打通服务群众的“最后一公里”。 洛龙区医疗保障局相关负责人说，区医保部门将根据居民对医保服务的需求，开展“代办”“上门办”等差异化服务，实现“信息多跑路、群众少跑腿、服务送到家”，把服务送至群众“家门口”。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 黄丛魁)