洛阳文保“利器” 让古建遗址会“说话”

23日、24日，省政府保障农民工工资支付工作考核组第一考核组组长、省人力资源和社会保障厅副厅长常万琦率队来洛，考核我市2021年度保障农民工工资支付工作。

近日，在隋唐洛阳城定鼎门遗址博物馆内，6台建保盒子正在工作。作为文物保护的一项重要内容，这里的温湿度、气压、风速风向、倾角、裂隙、震动等环境指数，均在严密监测中。

建保盒子是由总部位于洛阳的河南建保盒子科技发展有限公司(简称“建保盒子科技”)研发的最新产品。近日，建保盒子科技获得深圳前海母基金数千万元融资。正是瞄准了文旅产业的风口，这家中小企业通过“文化+科技”，成为我国文博行业的知名企业。

“过去的文物保护监测主要依靠人工巡检，不仅人力成本投入大，巡检结果也很难深层次数据化。有的地方尽管安装了监测设备，但符合文物安全要求的无损、物联网预防性保护监测还很少，而文博行业恰是对建筑监测技术、数据精度、安装环境要求最高的领域。”建保盒子科技董事长张波说。

张波是一名“80后”，先后在文物部门、博物馆系统工作过。一直在文博领域的他发现，我国拥有很多文物古迹，但保护监测一直是让管理者头疼的问题。

本科计算机专业，同时拥有文物鉴定硕士学位的张波，心里有了一个强烈的愿望——用先进的物联网技术赋能文物保护，让那些有上百年甚至上千年历史的古建和遗址可“感知”、会“说话”。

2018年，张波毅然辞职，成立了河南建保盒子科技发展有限公司。团队用近两年时间研发出的第一代建保盒子，当年便在全国数十处文物保护单位进行安装测试，获得了文博行业的诸多赞誉。2021年，颠覆性升级的第三代建保盒子研发成功，不仅监测数据更加准确，而且一改之前2D的呈现模式，在终端呈现出3D的效果，可以更直观、更精准地反映古建和遗址的保护情况。

记者了解到，目前，建保盒子已经应用在全国100余处古建、桥梁、隧道上。因为优异的性能和广泛的适用范围，今年，建保盒子还将走出国门，应用到巴基斯坦一个输电塔项目的监测中，为“一带一路”贡献源自洛阳的科技力量。

前海母基金是目前国内最大的商业化募集母基金，也是国内单只募集资金规模最大的创业投资和私募股权基金。为何会青睐建保盒子科技？该基金投资董事伊博坦言：“智能物联监测技术在中国应用场景很多、规模体量巨大，建保盒子科技是国内为数不多的拥有多场景应用产品设计和研发能力的行业领先企业。”

张波表示，本轮融资将用于提升公司研发力量及公司代理商渠道体系建设等，助力建保盒子科技在智能物联监测领域进入发展快车道。目前，还有多家机构表示要参与第二轮融资，公司有望在2026年完成IPO，成为洛阳又一家科技型上市企业。下一步，建保盒子科技还将组建行业应用研究院，打造物联网传感器专业实验室，研发更加先进的技术产品，让洛阳文保“利器”实现更多场景应用。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博）