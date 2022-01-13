洛阳市持续加大政策支持力度 加强非遗人才队伍建设

作为国家级历史文化名城和著名古都，洛阳的非物质文化遗产资源灿若星辰。近年，我市持续加大政策支持力度，加强非遗人才队伍建设，构建起非遗保护传承发展融合相济、统筹协调的新格局，我市非遗文化在政策的保驾护航下繁荣发展，成为洛阳一张亮丽的名片。

作为国家级历史文化名城和著名古都，洛阳的非物质文化遗产资源灿若星辰。近年，我市持续加大政策支持力度，加强非遗人才队伍建设，构建起非遗保护传承发展融合相济、统筹协调的新格局，我市非遗文化在政策的保驾护航下繁荣发展，成为洛阳一张亮丽的名片。

曹屯排鼓表演（资料图片）

多管齐下保护 留住传统技艺

洛阳文脉源远流长，非遗项目众多，现有国家级非物质文化遗产9项、省级非物质文化遗产89项、市级非物质文化遗产240项、县级非物质文化遗产700余项，覆盖非遗名录全部10大类。

保护第一，避免“绝活”成“绝响”。我市积极践行“生产性保护”“恢复性保护”“整体性保护”等理念，让非遗从民间来，到民间去。2017年3月，《洛阳市非物质文化遗产保护条例》正式实施，该条例明确规定了专项经费的申报、传承人的保护、人才队伍建设等内容，对优秀的、传承困难的、濒危的非遗项目给予补贴。

同时，我市积极尝试对非遗项目进行数字化抢救保护和数字化展示，一批非遗项目通过数字化抢救留下可以长久保存的数字资料，部分数字资料还被制作成节目，在电视、网络等平台上播放，为后续宣传推广奠定了基础。

我市还成立了非物质文化遗产专家委员会，并依托委员会，集中对涉及大运河文化带、隋唐洛阳城、与洛阳有关“一带一路”等重大课题的非遗项目进行重点挖掘、研究，不断加强非遗保护工作。

加强人才培养 助力传承创新

在前不久举行的2021“河南非遗年度人物”评选中，我市的省级非遗项目孟津剪纸代表性传承人畅杨杨成功入选。

作为一名“90后”非遗传承人，畅杨杨在传统题材的基础上创作了《廉政为民》《都说俺孟津好风光》等新时代剪纸作品，受到各界好评。在创作的同时，他还常常受邀到各地参加展览、讲课，并通过网络直播剪纸技艺，传承弘扬非遗文化。

传承是非遗的生命，培养传承人至关重要，然而，一些非遗项目面临传承人年老体弱、人走技失的困局。为破解这一难题，我市建立了国家、省、市、县四级项目名录体系和代表性传承人名录保护体系，并制订传承人培训计划，指导传承人开展传习活动等，加强非遗人才队伍建设。

国家级非物质文化遗产河洛大鼓代表性传承人张怀生不断对河洛大鼓表演进行改良，加快故事节奏，增添笑料，加入新的时代观念；省级非物质文化遗产曹屯排鼓代表性传承人张德宽根据老鼓谱编创了《中国梦》等新谱子，在表演时融入舞蹈元素，让古老的曹屯排鼓展现新力量……近年，越来越多的传承人为延续非遗的生命而不断努力。

发展传统演艺 振兴传统工艺

如何进一步保护好、传承好非物质文化遗产？近日出台的《河洛文化生态保护区总体规划(2021—2035)》提出，深入挖掘以非遗为主的河洛文化资源，实施非物质文化遗产保护传承工程。

完善非物质文化遗产代表性项目和传承人体系。健全非遗代表性传承人结构，完善非遗代表性项目体系。以“代表性传承人(群体)”为主体，遵循传承规律，创造良好的传承条件，提高传承人、传承团体(群体)地位，保持和修复非遗传承链条。

创新发展传统演艺。组织实施传统戏曲剧目抢救保护，鼓励符合条件的传统戏曲纳入各级非遗代表性项目名录，实施抢救性记录和保存。加大对民间表演团体的资金、人才支持力度，为演艺类非遗项目演出提供免费或优惠表演场所，并邀请专业团队进行创新指导。

振兴传统工艺。以唐三彩、青铜器、黄河澄泥砚等项目为重点，鼓励高校、研究机构、企业等设立传统工艺研究基地、重点实验室等，并到项目所在地设立传统工艺工作站、教学基地、实训基地和培训基地等，建立长期合作机制。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 裴俊虎）