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省政府保障农民工工资支付工作考核组来洛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.28 08:29

　　23日、24日，省政府保障农民工工资支付工作考核组第一考核组组长、省人力资源和社会保障厅副厅长常万琦率队来洛，考核我市2021年度保障农民工工资支付工作。

　　市政府党组成员贺敏向考核组汇报了我市2021年度保障农民工工资支付工作情况。考核组查阅了我市根治欠薪制度建设、欠薪案件处理、欠薪失信联合惩戒等资料，抽查了欠薪投诉举报电话接听、政府和国企工程项目欠薪“清零”等情况，并随机抽取10个在建工程项目进行现场核查。考核组还深入在建工程项目，对农民工工资专用账户开立和使用、农民工工资保证金缴存、农民工工资按月足额支付、农民工工资施工总包单位代发等根治欠薪长效制度落实情况进行仔细核查。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 李帆 汪嘉伟)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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