洛阳市警方新出台一批便民利企举措

近日，市公安局新出台一批便民利企服务举措，扎实开展“万人助万企”活动，进一步巩固“我为群众办实事”实践活动成果，更好地服务全市经济社会发展。

近日，市公安局新出台一批便民利企服务举措，扎实开展“万人助万企”活动，进一步巩固“我为群众办实事”实践活动成果，更好地服务全市经济社会发展。

根据近日出台的《全市公安机关便民利民服务十项措施》，我市警方将把市民之家公安政务服务审批事项由91项增加至122项，由一门通办向一窗通办转变；对企业、单位有居住证、身份证办理需求5人以上的提供集中上门服务；提供社区警务业务“预约办”服务，法定休息日辖区群众如有急需警务室民警办理的事项，可通过社区警务室公布的联系电话进行预约办理。

此外，7月底前，我市将在城市区增设1个二、三轮摩托车驾驶证考场；9月底前，在偃师区、孟津区和7个县，各新建1个或2个二、三轮摩托车驾驶证考场，实行摩托车驾考“多点办”。同时，实行电动摩托车登记“就近办”，在具备条件的电动车销售企业设立电动摩托车登记服务站点，开展销售上牌“一站式”就近办理服务；实行特殊人群驾考“高效办”，对需要办理地方驾驶证的现役军人，开设绿色通道，集中受理业务，优化考试预约流程；在暑期为高校大学生提供摩托车驾驶证考试快捷服务，优先受理、优先预约、优先考试。

据悉，便民措施还有小型渣土车通行证“简化办”、为超过30人报名考试的保安从业单位提供上门考试服务、出入境证件“便利办”、保安服务许可及旅馆业特种行业许可证核发“容缺办”等。

从6月起至今年年底，我市警方将开展为期半年的涉企案件专项整治，严肃查处整治违规查封、扣押、冻结、处置企业财物和选择性执法、逐利性执法等违纪违法行为；重点围绕“立而不侦、压案不查、逐利执法、滥用强制措施”等执法问题进行检查通报，探索建立涉企案件从受理至侦查终结的全流程监管机制，保障企业最关心、最直接的利益问题。

市公安局有关负责人介绍，将全面开放货运车辆网上电子通行证提前申请(办理)业务，企业运输、疫情防控物资运输、生产生活物资运输和鲜活农产品、冷藏保鲜品配送等轻型货运车辆，通过“洛阳交警”微信公众号进入洛阳市“货车市区通行证”微信办理平台录入申请信息，经过审核后生成电子通行证，允许持证车辆在禁限行路段、时段内通行(不含高架、快速路)。重要物资运输车辆可以通过“洛阳交警”微信公众号上传运输合同、随车清单、装车照片等相关信息，经核实后在市区不限行，在市区通行的应急物资运输车辆必要时，可给予警车引导、接力护航。

此外，警方还将为企业提供事前预警提示、事中多元化解、事后跟踪回访的全链条涉企矛盾纠纷调处服务，营造更加安全稳定的企业内部环境。通过定期组织“反诈宣传进企业”、企业网络安全员培训、“普法进企服务助企”等活动，引导企业依法合规经营，降低经营发展中的法律风险。警方依托66612340洛阳公安民意热线和12389举报投诉电话，实现警企沟通顺畅便捷、利企服务高质高效。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 席林燕南 程昊）