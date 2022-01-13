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找准监督保障着力点 护航中心工作高质量
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.28 08:27

　　全市纪检监察机关要把工作着力点放到帮助干部不犯错误、少犯错误和激励干部担当作为上来，进一步做实做细监督基本职责、第一职责，为高质量推动市委中心工作落地见效提供坚强纪法保障。

　　连日来，市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国先后来到洛宁、宜阳、西工、老城、洛龙、伊滨、涧西、瀍河、偃师，围绕深入学习贯彻习近平总书记在中央政治局第四十次集体学习时的重要讲话精神、全省纪检监察系统高质量监督工作推进会精神，结合近期查处的典型违纪违法案件，与当地党政领导班子成员等开展廉政勤政谈心谈话。

　　李保国指出，党员干部是推动洛阳高质量发展的中坚力量，要始终牢记习近平总书记的殷殷嘱托，持续锤炼忠诚干净担当的政治品格，真正做到既要廉政又要勤政、既要守住廉洁底线又要担当作为，增强责任心、提振精气神，严守纪律规矩，努力在推动市委中心工作中出彩添彩。各级党组织要切实履行好全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争的主体责任，真正把坚持“严”的主基调与激励干部担当作为高度统一、把调动一切积极因素作为出发点和落脚点，坚持“治已病”与“治未病”高度统一、把“治未病”摆在更加突出的位置为主要内容的“两个高度统一”工作要求推向深入、落到实处。

　　李保国强调，全市纪检监察机关要坚定不移服从服务中心大局，推动主体责任与监督责任贯通融合、协同发力，不断增强监督的政治性、严肃性、协同性、有效性，以监督工作高质量推动纪检监察工作高质量。要突出问题导向，认真落实监督预防“治未病”工作各项举措，促使责任具体化、监督科学化，常态化治理不担当不作为慢作为问题，持续涵养风清气正的良好政治生态。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 黄先锋)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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